Gelecek güzel haberi bekliyorlar

İzmir'de depremde yıkılan apartman enkazında arama ve kurtarma çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Enkaz altında olanların yakınları ise ekiplerden gelecek güzel bir haber bekliyor.

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede hemen başlayan arama kurtarma çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Bölgede AFAD, UMKE, AKUT, AFGD, itfaiye, orman genel müdürlüğüne bağlı ekipler, gönüllü arama kurtarma ekipleri canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Apartman enkazına yakın kısımlarda ise ambulans ve sağlık çalışanları hazır tutuluyor.

Depremin üçüncü gününde Bayraklı ilçesi Yağcıoğlu Apartmanının enkazı altında kalan vatandaşların yakınları da, çalışmaların yapıldığı yerden bir an olsun ayrılmıyor. Alandan gelecek güzel bir haberi bekleyen vatandaşlar, gözlerini çalışmalardan ayırmıyor. Çalışmaları, çevredeki vatandaşlar da polis tarafından oluşturulan demir barikatın arkasından izliyor.