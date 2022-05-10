“Gelecek için Yelken Açıyoruz” ekibinden alkışlanacak hareket

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Hopa'dan yola çıkan "Gelecek için Yelken Açıyoruz" ekibi, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü ile birlikte yaptıkları yolculuğun Marmaris etabında Artvin'den getirdikleri çam tohumları ve kozalaklarını Marmaris'te yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teslim etti.

Minimum karbon ayak izi hedefiyle 22 Nisan'da Hopa limanından yola çıkan Bear Sailing Yelken Takımı, yolculuğun 17. gününde Marmaris'te mola verdi. Güzergah boyunca paketli gıda tüketmeden ve motor kullanmadan yalnızca yelkenli ile yol alan “Gelecek için Yelken Açıyoruz” ekibini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve çok sayıda Marmarisli karşıladı. Karşılama töreninde çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi yöresel dans gösterileri sergiledi. Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Gelecek için Yelken Açıyoruz ekibinin Artvin'den getirdiği bin adet çam tohumu ve kozalakları geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında zarar gören alanlara ekilmesi için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teslim etti. Başkan Utku Gümrükçü, ekibi Marmarisli vatandaşlarla birlikte karşılayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a seyir esnasında kırılan makaralardan geri dönüştürülerek yapılan plaketi takdim etti.

Gümrükçü: “Yaşanabilir gelecek için birlikte mücadele etmeliyiz”

Yolculuğun Marmaris etabıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Doğamıza ve çevremize karşı toplumsal bir farkındalık oluşturmak için başlattığımız yolculuk sıkıntısız bir şekilde sürüyor. Çeşme'nin ardından Marmaris'te mola verdik. Marmaris, yolculuğumuzun önemli duraklarından biriydi. Geçtiğimiz yıl burada çıkan orman yangınları hepimizi derinden yaraladı. Bu çerçevede, ekibimizin Artvin'den getirdiği çam tohumlarını ve kozalakları bu alanların yeniden ağaçlandırılması için Başkanımız Mehmet Oktay'a teslim ettik. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak ormanlarımızı, denizlerimizi ve havamızı hep birlikte korumalıyız” diye konuştu.

Mehmet Oktay: “Toplumsal farkındalığa katkı sağlayacak”

Hopa ve diğer noktalardan getirilen kozalak ve tohumları teslim alan Oktay, “Böyle bir çalışmaya imza attıkları için Çiğli Belediye Başkanımız, sevgili dostum Utku Gümrükçü'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten zor bir işi yapıyorlar, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden böyle bir yolculuk gerçekten farkındalık oluşturacak bir çalışma. Geçen yıl yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması için de Hopa'dan çam kozalaklarını ve tohumlarını getirdiler. Marmaris'imizin tekrar o eski güzel yeşil günlerine daha hızlı ulaşması için onlar da bu çorbaya tuzlarını atıyorlar. Gösterdikleri duyarlılıktan ötürü kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi