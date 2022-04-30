“Gelecek için Yelken Açıyoruz” yolculuğuna Kılıçdaroğlu'ndan destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için Hopa'dan yola çıkan “Gelecek için Yelken Açıyoruz” ekibi ile görüntülü görüşerek yolculuk hakkında bilgi aldı ve destek dileklerini paylaştı.

Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Merkez ziyareti çerçevesinde “Gelecek için Yelken Açıyoruz” sloganıyla 22 Nisan'da Hopa'dan yola çıkan yelken ekibini görüntülü arayarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu: “Baharımızı yaza çevirme vakti”

“Gelecek için Yelken Açıyoruz” ekibi ile görüntülü görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Baharımızı yaza çevirme vakti geldi. Şimdi Türkiye'nin tan vakti! Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyaya doğma hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin hakkıdır. ‘Sürdürülebilir Yaşam' anlayışı ışığında bu hakkı Anayasal güvence altına alacağız. Umarım gösterdiğiniz bu eylem ve çaba ülke olarak farkındalığımızı artırır. Üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen bu durumdan yeterince yararlanamıyoruz. İyi yolculuklar diliyorum. Umarım sıkıntısız bir şekilde yolculuğunuzu tamamlarsınız” ifadeleriyle desteklerini belirtti.

Başkan Gümrükçü: “Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakacağız”

Böylesi anlamlı bir yolculuğun paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İnsan kaynaklı yaşanan hızlı iklim değişikliği dünyamızın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. İnsani sorumluluğumuzun yanı sıra yöneticiler olarak taşıdığımız sorumluluklar da var. Bu doğrultuda, iklim değişikliği, geri dönüşüm ve karbon emisyonu azaltımı konularında toplumsal farkındalık oluşturmak için Hopa'dan yola çıktık. Genel Başkanımız, elektrik faturalarını ödeyemeyen milyonlarca yurttaşımıza olduğu gibi yalnızca güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanarak sürdürdüğümüz bu çevre dostu yolculuğa da destek verdi. Çiğli'yi denizle kavuşturmanın sonucunda yaşadığımız mutluluğu, ülkemizi de özlemini duyduğu Cumhurbaşkanıyla kavuşturunca yaşayacağız” diye konuştu.

Karadeniz etabı tamamlanıyor

Çiğli Belediyesi ile gerçekleştirdikleri iş birliği neticesinde 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı IRC4 Kategorisinde şampiyon olan Bear Sailing Yelken Takımı, minimum karbon ayak izi hedefiyle başlattığı yolculuğun ilk 7 gününde Karadeniz sahil şeridinin büyük bir kısmını geride bıraktı. Su dışında hiçbir paketli gıda tüketmeden ve yalnızca yelkenli ile yol alan Bear Sailing Yelken Takımı 30 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da olacak. Bear Sailing Yelken Takımını 1. Köprüde karşılayacak olan gönüllü yelkenliler ile kortej gerçekleştirilecek.