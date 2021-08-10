Çeşme Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) ile Çeşme Müze Müdürlüğü iş birliği ile "Gelenekten Geleceğe El Sanatları Sergisi" Çeşme Kalesi'nde açıldı.

ÇEŞKA üyesi kadınların ürettiği ve geçmişten günümüze izler taşıyan el sanatları sergisinin açılışını Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı yaptı. Sergi açılışına; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve eşi Özlem Çakıcı'nın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Altın, İlçe Meteoroloji Müdürü Ezher Zengin, ÇEŞKA Başkanı Berna Güler, yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif ortakları ve vatandaşlar katıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, açılış kurdelesini kesmesinin ardından, sergiyi gezerek, sergideki eserler hakkında üretici kadınlardan bilgi aldı.