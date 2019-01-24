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Gelinlik fuarında ünlü modacının tasarımları dikkat çekti

İzmir’in ünlü modacılarından Pınar Bent, 13.

İzmir'in ünlü modacılarından Pınar Bent, 13. If Wedding Fashion Fuarı'nda yeni modelleri sergiliyor. Birbirinden dikkat çeken modellerle ziyaretçilerin karşısına çıkan Bent, fuar boyunca defilelerde sergileyecek.


Ünlü modacı Pınar Bent, Türkiye'nin en büyük gelinlik fuarlarından birisi olarak gösterilen 13. If Wedding Fashion Fuarı'na katıldı. Kendi ismini taşıyan markasıyla fuarda yerini alan Bent'in en büyük ziyaretçileri arasında; Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkelerinden gelenler oluşturuyor. 2019 yılının yeni tasarımlarını sergilediklerini belirten Bent, büyük ilgi gördüklerinin altını çizdi. 13. If Wedding Fashion Fuarı'nın sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceklerini belirten Pınar Bent, "Burada yine birbirinden eşsiz 20 den fazla yeni tasarımlarımızı görücüye çıkarttık. Şubat ve mart aylarında defile düzenleyeceğiz" dedi.

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