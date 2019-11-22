Gelinlik ve abiye sektörünün 30 ülkeden temsilcileri İzmir'de buluşuyor

Wedding Style Show November kapsamında Swissotel Büyük Efes'te bu gece gerçekleştirilecek olan defilede İzmir'in önde gelen 26 markası 2020 yılı yeni çizgilerini İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Kazakistan, Rusya, Azarbeycan, Dubai ve Katar olmak üzere 30 ülkeden gelecek sektör temsilcilerine tanıtacak.

İzmir başta olmak üzere Türkiye ekonomisi için önemli bir girişim olan Wedding Style Show Nowember ile yurt içi ve yurt dışından yüzlerce girişimci iç ve dış pazara yönelik milyonlarca liralık anlaşmalara imza atacak. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İzmir Ticaret Odası ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'nin de destek verdiği etkinlik kapsamında ayrıca moda dünyasının önemli isimleri de bu organizasyonda yer alacak.

Gelinlik ve abiyenin kalbi İzmir'de atacak

Wedding Style Show November'ı düzenleyen İzmirli iş kadını Nalan Oğuz, yaptıkları organizasyonun önemine dikkat çekerken, “Gelinlik ve abiye sektörünün kalbi İzmir'de atacak. Bu sektörün dünyadaki başkenti tartışmasız İzmir. Bizler de bu gücü ve üretim kapasitesini tüm dünyaya gösterirken hem İzmir hem de ülke ekonomisine bir can suyu vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ünlü mankenler podyuma çıkacak

Bugün Wedding Style Show November gecesine yıldızlar yağacak. Koreografisini Rönesans Ajans'ın üstlendiği defilede Türkiye'nin ünlü mankenlerinden Özge Ulusoy, Şebnem Sheffer, Tuba Melis Türk, Simge Tertemiz, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan gibi ünlü mankenlerin yanısıra oyuncu Elif Erol da podyuma çıkacak ve kıyafet sponsorluğunu yapan Jamila Abiye için ilk kez mankenlik yapacak.