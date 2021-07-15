Gemi sökümü sırasındaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir gemi söküm tesisinde 12 Temmuz'da gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 30 yaşındaki işçi Oğuz Taşkın yaşamını yitirdi. Taşkın'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

Olay, 12 Temmuz günü Aliağa ilçesinde bulunan bir gemi geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, sökümü yapılan yolcu gemisinde gaz sıkışması sonucu bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucunda yolcu gemisinin alt kısmında çalışan ve patlama sonrası kaybolan işçi Yılmaz Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada yaralanan ve yolcu gemisinde çalışan işçi Oğuz Taşkın ise ağır yaralı olarak önce Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanenin yanık ünitesinde tedavi gören 30 yaşındaki Oğuz Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Taşkın'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde gönderildi.