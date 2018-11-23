GEMİSANDER'de görev değişimi

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER)'nin olağanüstü genel kurulunda, tek listeyle seçimlere giren Kamil Önal başkan seçildi.

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER), olağan üstü genel kurulunu yaptı. Dernek binasında açık oylama usulü ile yapılan olağanüstü genel kurulda, tek listeyle seçime gidildi ve Kamil Önal başkan seçildi. 56 üyeden 30'nun katıldığı genel kurulun divan kuruluna; Mehmet Gökduman, Birol İnam ve Av. Ufuk Engin Can seçildi.

Yeni başkan Kamil Önal, "Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Yeni yönetim kurulumuz herkese hayırlı olsun" dedi. Önal, konuşmasının ardından eski başkan Gün Alp Erdil'e görev süresince derneğe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Genel kurul, eski ve yeni yönetim kurulunun birlikte kestiği pastanın ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.