Genç avukatın böbrek üstü bezinde 13 santim kitle çıktı

Uşak'ta yaşayan 24 yaşındaki genç avukat, uzun süredir bel ağrısı çekiyordu. Ağrılarına daha fazla dayanamayan avukat, gittiği hastanede böbrek üstü bezinde 13 santimlik tümör olduğunu öğrenince şoke oldu.

Avukat B.K., bel ağrısından dolayı gittiği devlet hastanesinde çektirdiği MR sonucunda böbrek üstü bezinde 13 santimlik kitle olduğunu öğrendi. Doktorlarının onu üroloji bölümüne yönlendirmesi sonucu kitleden kurtulmak için uzman bir ürolog arayışına giren genç avukat, Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Murat Arslan ile temasa geçti. Yapılan görüşmelerin ve tetkiklerin ardından Doç. Dr. Murat Arslan yönetiminde 2 saatlik süren laparoskopik (Kapalı) ameliyat ile avukat, kitleden tamamen kurtuldu.

Ameliyat sonrası neler yaşadığını anlatan B.K. "Operasyonu açık olarak yapılacağını söyleyen doktorlar olmuştu. Murat hocamız kapalı yapacağı için ona yönlendim. Şu an ağrılarım çok az seviyede" dedi.

Sağlığına tekrar kavuşan B.K. hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Arslan, "Bu hastadan çıkan kitle 13 santim. Tümör karaciğerin altında ve böbreğin hemen üstünde yapışık, ana toplardamarın üzerinde. Çok tehlikeli ve gömülü bir yerdeydi. Çok büyük bir kitle ve yapısı kanser olma ihtimali barındırıyor; ayrıca hormon aktif bir tümör. Yani kortizon seviyelerini yükselten cushing sendromu dediğimiz bir rahatsızlık oluşturmuş durumda. Bu hastalarda en çok yapılan şey kitlenin 8-10 santimin üzerinde olması nedeniyle açık ameliyat önerilmesi. Bunun da nedeni kitlenin çok hassas bir yerde olması ve tümöre ulaşmak için büyük kesiklerle organların arasından çıkartılması gerekmesi. Ancak açık yöntem ile yapıldığı zaman kitleyi ellediğimiz ve çekiştirdiğimiz için kitlenin yırtılıp vücuda yayılma ihtimalini de arttırıyoruz. Laparoskopik yöntemle yaptığımız zaman kitleyi çok iyi bir şekilde gördüğümüz için özel yastıkçıklar kullanarak kitleyi delmeden, çevredeki dokulardan ayırıyoruz ve çok küçük kesiklerden onu çıkartıyoruz" dedi.

Hastanın böbrek üstünde yer alan kitlesini hiç biri yere yaymadan onkolojik kurallara uygun bir şekilde çıkarttıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Ameliyat sonrası hastamızı ikinci gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Çıkarttığımız kitle, hastanın hormonlarını bozduğu için endokrinoloji ve metabolizma bölümünde tedavisine devam edecek. Böyle vakalarda radyoloji ve iyi bir endokrinoloji ekibi ile multidisipliner bir tedavi oluşturmak gerekiyor. Hastamızda cushing sendromu oluşturan bir tümör olduğundan kortizon seviyeleri çok yükselmişti ve ameliyattan sonra yetmezlik gelişmemesi için tedavisi bu bölümde devam ediyor."