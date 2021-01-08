“Genç Çiftçi Projesi ile 47 bin 775 projeye 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği verdik”

Bakan Pakdemirli, Genç Çiftçi Projesi ile 47 bin 775 projeye 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği verildiğini söyledi.

10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul'da Mekteb-i Zirai Şahane'nin kurulmasıyla başlayan Türkiye'deki tarım eğitiminin 175. yıl dönümü kutlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 10 Ocak Tarım Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliğe katılarak, tarım sektöründen katılımcılarla buluştu.

“Tarım-Orman Akademisi, tam anlamıyla bir bilgi hazinesi”

Bakan Bekir Pakdemirli, son yıllarda, ülkelerarası mücadelenin “su ve gıda” gibi temel besin kaynaklarına göre yeniden şekillendiğini ve bu durumun ziraat fakültelerinin önemini bir kat daha artırdığını belirtti. Bakanlıkça; Ar-Ge faaliyetleriyle, akıllı tarım uygulamaları, teknolojik ve dijital tüm imkanlarla, daima üniversitelerin yanında olduklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, mayıs ayında faaliyete başlayan Tarım-Orman Akademisinden bahsederek, “Tarım-Orman Akademisi adıyla kurduğumuz, bu dijital eğitim sistemini, bütün çiftçilerimizin, araştırmacılarımızın ve tüm ilgilenenlerin hizmetine açtık. İlk dersini benim verdiğim Tarım-Orman Akademisinde; bugüne kadar 70'ten fazla akademisyen ve uzman, ders verdi. Bakanlık olarak asırlarca edindiğimiz bilgileri, bütün tecrübelerimizi, bütün tavsiyelerimizi bu akademide herkesle paylaşıyoruz. Samimiyetle söylüyorum; uzman kadromuzca hazırlanan onlarca video, interaktif dersler ve binlerce kitabın bulunduğu Dijital Tarım Kütüphanemizle birlikte Tarım-Orman Akademisi, tam anlamıyla bir bilgi hazinesi” dedi.

“Tarıma dönük her yatırım, ülkenin bütün sektörlerine yapılan yatırımdır”

Bakan Pakdemirli, tarımın; ekonominin ve sanayinin ham maddesi; ticaret, sanayi, diplomasi, sağlık ve turizmin lokomotifi olduğunu vurgulayarak, bu bakımdan bugün tarıma dönük her yatırımın, ülkenin bütün sektörlerine yapılan yatırım anlamına geldiğini ifade etti. Bakanlık olarak tarım konusunda diğer sektörlere de kaynak oluşturacak bir politika benimsediklerini söyleyen Pakdemirli, “Projelerimizi; 'üretici-devlet-üniversite-özel sektör iş birliği' ile yürütmeye özen gösteriyoruz. Bilginin, makinenin, teknolojinin, dijitalin tarımda daha verimli kullanılması için; 60 araştırma enstitümüzle, 248 laboratuvarımızla, 210 bin dekar arazimizde yoğun mesailer harcıyoruz. 2 bini akademik seviyede olmak üzere, toplam 6 bin 336 personelle ihtiyaç duyulan her alanda hizmet veriyoruz. Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz. Dünyanın 3. büyük Tohum-Gen Bankasına sahibiz. Dünyanın en büyük zeytin koleksiyonu ülkemizde bulunuyor. Dünyanın en büyük geofit, yani yumrulu ve soğanlı bitkiler koleksiyonu bizim ülkemizde. Dünyanın en büyük buğday ıslah programı, Türkiye'nin katkısıyla devam ediyor. Dünyanın ilk çekirdeksiz limonunu da yine biz ürettik. Dünya'nın sayılı büyük narenciye koleksiyonlarından biri, bizim ülkemizde” diye konuştu.

İki buçuk yılda 126 tarla bitkisi, 27 meyve, 11 sebze, 3 üzüm çeşidi geliştirildi

Son iki buçuk yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kazandırdığı ivmeyle birlikte de yüzlerce yeniliğin, çok sayıda teknolojinin çiftçilerle buluştuğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, “Türkiye'nin ilk elektrikli ve yerli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. Son iki buçuk yılda 126 tarla bitkisi, 27 meyve, 11 sebze ve 3 üzüm çeşidi geliştirdik. 8 süt bitkisi, 14 yem bitkisi ve 10 tıbbi aromatik bitki çeşidini üretime kazandırdık. 4 yeni hayvan ırkı, 2 yeni arı ırkı geliştirdik. 5 yeni makine ekipmanını daha, ülkemize kazandırdık. Mobil küçükbaş süt sağım makinesi, güneş enerjili mobil sulama makinesi bunlardan bazıları” ifadelerini kullandı.

“Genç Çiftçi Projesi ile 47 bin 775 projeye, 1 milyar 435 milyon TL hibe desteği verildi”

Türkiye'de çiftçi nüfusunun gençleşmesi, gençlerin tarım ve orman sektörüne dikkatini çekmek için bakanlık olarak gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını da hatırlatan Bakan Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

“Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ile 47 bin 775 genç çiftçi projesine, toplam 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladık. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul ve üniversite mezunu olan 98 proje sahibine toplam 9,7 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Biri İzmir olmak üzere, 4 ilimizde başlattığımız bu projenin pilot uygulamalarını, bu yıl, inşallah 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. IPARD I Programı kapsamında, hayvancılık sektöründe 948; kırsal alanlardaki yatırımlarda da 2 bin 617 gencimiz hibe desteği almıştır. IPARD II Programında ise, başvuruda bulunan genç çiftçi sayısı 12 bin 741'dir. Sözleşme ve ödeme işlemleri devam etmekte olup, hayvancılık sektöründen 345, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 925 genç çiftçimiz hibe desteği almıştır.”

Bakan Pakdemirli konuşmasının sonunda kendisini online platformlardan izleyen Ege Üniversitesi öğrencilerine tavsiyeler verdi.

Programda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye her yıl tarım bayramında kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Ege Üniversitesine tarım ve hayvancılık bölümlerinden oluşan bir fakülte açmak istediklerini belirten Rektör Budak, fakültenin açılması için bakanlıktan destek istediklerini söyledi.