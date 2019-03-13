Genç girişimcilere 200 bin TL hibe desteği

TÜBİTAK'ın genç girişimcilere 200 bin TL'ye kadar karşılıksız destek sağladığı "1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Destekleme Programının 2019 birinci dönem başvuruları başlarken, programın uygulayıcı kuruluşlarından Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, yeni dönem girişimcilerini arıyor. Girişimcilerin uygun bulunan iş planları, TÜBİTAK'tan 200 bin TL'ye kadar hibe desteği alabilecek.

"TÜBİTAK 1512 BİGG Destekleme Programı" ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için karşılıksız 200 bin TL destek veriliyor. Programın Türkiye çapındaki 30 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Yaşar Üniversitesi, 2019 yılı 1. çağrı dönemi kapsamında başvuruları almaya başladı.

BİGG Destek Programına, herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans, doktora mezunları başvurabiliyor. Programa; akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabiliyor. Programa dahil olmak isteyen, bu şartları sağlayan ve daha önce tekno girişim desteği almamış girişimci adayları, Yaşar Üniversitesi BİGG-Y'ye başvurarak hayallerindeki iş fikrini gerçekleştirme imkanı elde edebilecek.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, "Geçtiğimiz dönem uyguladığımız özgün mekanizma ile Yaşar Holding başta olmak üzere, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD), EGİAD Melekleri, Celal Bayar Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi teknokentleri ile ağımızda yer alan sektör temsilcileri BİGG Programının iş fikri olan girişimcilere ulaşılması, iş fikirlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve mentorluk hizmetlerinin verilmesi, iş planının hazırlanması süreçlerine etkin bir şekilde dahil edildi. Geçen dönem alınan 58 girişimci ekip başvurusundan 33'ünün BİGG-Y eğitim ve mentorluk programından faydalanması sağlandı. Sonrasında iş planı TÜBİTAK'a iletilmesi uygun bulunan 15 girişimci ekibin bilgileri TÜBİTAK'a iletilmiştir. Yüzde 100'ü hibe olan destek için yeni dönem başvuruları başladı ve 30 Mart'a kadar devam edecek. Adaylar, ayrıntılı bilgi ve başvuru için bigg-y.yasar.edu.tr sayfasını ziyaret edebilir" dedi.