Genç iletişimciler Avrupa Birliği yaz okulunda buluştu

Proje koordinatörlüğünü Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker'in yaptığı AB Jean Monnet Programı çerçevesinde gerçekleştirilen “EU TALK: AB Konuşmaları” başlıklı yaz okulunda, 63 iletişimci beşer günlük ders programıyla iki ayrı üniversitedeki eğitimlere katıldı. Ülkemizde, 'AB tartışmaları' dendiğinde, sadece uluslararası ilişkiler alanının konusu gibi algılandığını ifade eden Doç. Dr. Huriye Toker, “AB konusu, gerek iletişim fakülteleri gerekse alandaki akademisyenler için oldukça sınırlı paylaşılan bir alan. Oysa biz iletişimcilerin de elini taşın altına koyması gerekiyor” diyerek yaz okulunun bu çerçevede düzenlendiğini söyledi.

Yaz okulu kapsamında; Doç. Dr. Toker'in yanı sıra Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayselin Yıldız'ın verdikleri derslerle iletişim alanındaki öğrenci ve akademisyenler, AB'nin hem tarihsel gelişimine tanıklık etme hem de bugün yaşanan çıkmazlarını tartışma imkanı buldu. Doç. Dr. Huriye Toker, “Avrupa medyası ülkeler ve örnekler, Avrupa kamusal alanı sorunlar ve tartışmalar, Türkiye medyası ve AB haberleri, AB İletişim Stratejisi (ABİS) ile AB ve haber kaynakları” başlıklı eğitim modülleri ile iletişimcileri alanla tanıştırdı.

Yaz okulu katılımcılarının interaktif ders modülleri ile öğrendiklerine ilişkin yorum ve katkı sağlayabildiği platformların da yer aldığı beşer günlük yoğun eğitim programının sonunda, 63 öğrenci düzenlenen sertifika töreninde bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini paylaştı. Katılımcılar, kısa sürede yoğun bir program çerçevesinde aldıkları bilgilerin şimdiden yeni düşüncelere yol açtığını belirtti.