Genç iletişimcilere jüri özel ödülü

Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödüllerinde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu yıl 9. kez verilen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 9. HİÇ Ödüllerine Türkiye genelinden profesyonel ve öğrencilerin onlarca projesi başvurdu. Dernek temsilcileri ile sektör profesyonelleri ve akademisyenlerin yer aldığı jüri, 9 kategoride ödül kazananları belirledi. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri Öykü Su Varol, Nisa Köşnek, Nur Ağaoğlu, Açelya Önatlı ve Ayşenaz Tezcan, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Özkan, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Gökaliler ile Araştırma Görevlisi Simge Uğurluer'in yürütücülüğündeki Reklam Kampanyası dersi çerçevesinde hazırladıkları proje ile Jüri Özel Ödülü kazandı.

Onlarca proje arasından öne çıkarak Jüri Özel Ödülü kazanmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, projelerini anlatarak, “Derste, bir askeri taktik giyim markasının outdoor giyim pazarına girmesi için daha sportif alana hizmet edecek bir ürün grubu tasarlamamamız ve bu ürünleri uygun hedef kitleye pazarlamak amacıyla yeni bir marka oluşturmamız istendi. Outdoor giyim markası için bir marka kimliği oluşturduk, ‘doğada kullanılacak bir ürün grubunun ismi de doğadan gelmeli' diyerek volkanik patlama sonucu oluşan çukur yapıya verilen coğrafi ad olan ‘Kaldera' ismini kullanmaya karar verdik. Markayı, özgürlük duygusu ile konumlandırmayı kararlaştırdık ve planladığımız iletişim çalışmalarımızda bunu kullandık. İnsanların şehir hayatından kaçıp doğaya ilerledikçe kendini daha özgür hissedebildiği iç görüsünü göz önünde bulundurarak kampanyamızın sloganını ‘Kaldera ile yeniden özgür' olarak belirledik. İletişim çalışmalarımızda hem dijital hem de geleneksel mecra için bir dizi içerikler tasarladık. Bu çalışmalarımızın beğenilip Jüri Özel Ödülü ile değerlendirilmesi bizi ayrıca mutlu etti” dedi.