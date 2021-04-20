Genç İzmir'in logosunu İzmirliler belirleyecek

Tasarlanan beş logodan hangisinin kullanılacağını belirlemek için “gencizmir.com” adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençleri kentte söz sahibi haline getirme ve gelişimleri için fırsat oluşturma vizyonuyla hayat bulan Genç İzmir, logosunu İzmirli gençlerin oylarıyla belirliyor. “Gencizmir.com” adresini ziyaret edenler beğendiği logoyu seçerek oylamaya katılabiliyor.

Çevrimiçi eğitimden 4 bin genç yararlandı

Seminerlerden kurslara, atölye çalışmalarından gönüllü organizasyonlarına kadar bir dizi çalışmanın tek çatı altında toplandığı Genç İzmir, pandemi döneminde de İzmirli gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

19 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında faaliyete giren dijital gençlik merkezi Genç İzmir, sunduğu sayısız çevrim içi eğitim hizmetiyle bugüne kadar 4 bine yakın İzmirli gencin yenilikçi fikir, proje ve etkinlik geliştirmesine fırsat sağladı.

İzmir'in tüm ilçelerinden gençlerin çevrim içi eğitimlerden yararlandığı dijital platformda, kişisel gelişim seminerleri, kurs ve atölye çalışmaları gibi faaliyetlerle gençler 90 kez bir araya geldi.

2007 yılından bu yana kesintisiz sürdürülen, pandemi nedeniyle ara verilen Abla Ağabey Kardeş projesi ise İzmir Ekonomi Üniversitesi ve UNICEF iş birliğiyle dijital platforma taşınarak gönüllüler ve kardeşler yeniden bir araya getirildi.

Pi Gençlik Derneğinin Yerel Gençlik Dernekleri Ağı çalışmaları kapsamında Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 30 gençlik çalışanı Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde gençlik çalışmaları ve sorunları hakkında atölye çalışması yaptı, gençlik merkezlerinin içerikleri ile ilgili fikirler paylaşıldı.

30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremin ardından 638 Genç İzmir üyesi, kurulan çadır alanlarında birçok işte görev alarak iyi bir dayanışma örneği gösterdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Maraton İzmir'de de 85 Genç İzmir üyesi, mesleki branşlarına ve ilgi alanlarına göre gönüllü olarak görev aldı.

Normalleşme döneminde Genç İzmir çalışmaları kapsamında yüz yüze olması planlanan faaliyetler, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi ile Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi içindeki Genç İzmir biriminde yürütülecek.