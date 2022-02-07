Genç kadının darp davasında 9 yaşındaki çocuk uzman eşliğinde dinlendi

İzmir'de nikahsız yaşadığı kadını darp edip vücudunun çeşitli yerlerinden birçok bıçak darbesiyle yaraladığı öne sürülen şahsın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen ilk eşinden olan 9 yaşındaki çocuğu, "Kardeşlerimle oynarken Aysel anne mutfağa gidip bıçak aldı ve kendini kesti. Bize zarar vermesin diye kardeşlerimi yanıma alıp saklandım" dedi.

İzmir'de 30 Ağustos 2021'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran (28) ile nikahsız yaşadığı Aysel Perkgün (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darp edip bıçak darbeleriyle yaraladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Duran için 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın 2. celsesine tutuklu sanık Feyzo Duran, Aysel Perkgün ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın babası M.D., Perkgün'ün ailesi tarafından tehdit edildiğini savundu. Duran, “Oğlumla gelinim arasında hiçbir sorun yoktu. Gelinim uyuşturucu bağımlısıydı. Zaman zaman bırakması için uyarılarda bulunduk. Ancak uyarılarımıza kulak asmadı. Oğlumun böyle bir şey yapması için bir neden yok. Karşı taraf uyuşturucu madde satıp içerler. Olaydan sonra evimi yakmakla tehdit edildik. 1,5 ay arabada yatıp kalktık” dedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi M.D. de Perkgün'ün uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek, “Aysel uyuşturucu kullanıyordu. Oğlum sevdiği için kabullendik. Olay günü eve gittiğimde oğlum sokakta feryat ediyordu. Eve girdiğimde Aysel'i yarı baygın yatarken gördüm. Oğlum suçsuzdur ve hak etmemesine rağmen cezaevinde yatıyor” ifadelerini kullandı.

Salon boşaltıldı

Duruşmada sanık Duran'ın ilk eşinden olan çocuğu D.D. (9) de tanık olarak uzman eşliğinde dinlendi. D.D., “Kardeşlerimle oynarken Aysel anne mutfağa gidip bıçak aldı ve kendini kesti. Bize zarar vermesin diye kardeşlerimi yanıma alıp saklandım. 5-10 dakika sonra babam eve geldi. Aysel anneye yardım etmeye çalıştı. Aysel anne pet şişeyle bir şeyler çektikten sonra kendini kesti” dedi.

D.D.'nin ifadesinin ardından mahkeme heyetinin kadın üyelerinin Perkgün'ün yaralarına yakından bakıp gözlemlemek istemeleri sebebiyle salon boşaltıldı. Heyetin Perkgün'ün yara izlerini incelemesinin ardından duruşmaya devam edildi.

Sanık Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine, Perkgün'ün çıktığı televizyon programının kayıtları için ilgili kanala yazılan yazının akıbetinin sorulmasına, Perkgün'ün İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek vücudundaki yaraların ayrı ayrı değerlendirilip yaraların niteliğinin belirlenmesine, olay yeri tutanağını düzenleyen polis memurlarının tanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.