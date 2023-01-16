Genç kızı bıçaklayıp cesedini yakmıştı

İzmir'in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016 tarihinde bıçaklanarak öldürülen ve cesedi baza içerisinde yanmış halde bulunan Sibel Çelik'in (24) ölümüyle alakalı kırmızı bültenle aranan şüpheli Halil Yılmaz, 6 yıllık sürecin ardından kaçtığı Almanya'dan Türkiye'ye getirilip yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

12 Temmuz 2016 tarihinde İzmir'in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokakta meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'a (39) ait evde yangın çıktı ve yangına müdahale eden ekipler bir bazanın içerisinde yanmış bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemeler sonrasında cesedin 24 yaşındaki Sibel Çelik'e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından Halil Yılmaz'a ulaşamayan ekipler, Yılmaz'ın ağabeyi S.Y.'yi (41) olaydan bir gün sonra Diyarbakır'a giderken yakaladı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren S.Y. tutuklanırken, hazırlanan iddianamede Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve baza içerisine konularak ateşe verildiği yer almıştı. Halil Yılmaz ve S.Y. hakkında ‘Nitelikli kasten öldürme', ‘Yakmak suretiyle mala zarar verme' ve ‘Kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açılırken, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, S.Y. tahliye edildi ancak bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı.

Yargılama esnasında Adli Tıp Kurumundan istenen raporda Sibel Çelik'in cinsel saldırıya da uğradığı tespit edilirken, Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018 tarihinde kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu süreçte Alman yetkililer, Türkiye ile Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması bulunmasına rağmen Halil Yılmaz'ın ilticacı olarak girdiği ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle uzun bir süre Türkiye'ye göndermezken, Halil Yılmaz Almanya'da adli suça karışmasıyla beraber 6 yıllık sürecin ardından Türkiye'ye iade edildi. Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesine SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede cinayeti kabul etmedi. Geçtiğimiz duruşmada savunma yapan Halil Yılmaz, Çelik'i kendisinin öldürmediğini iddia etti. Aynı celsede açıklanan esas hakkında mütalaada savcı, tutuklu sanık Halil Yılmaz için ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, ‘Yakarak mala zarar verme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Savcı, tutuksuz sanık Selman Yılmaz için ise beraat istedi.

“Ben cani miyim, canavar mıyım”

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil Yılmaz, tutuksuz sanık, tutuksuz sanık S.Y.'nin ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Sibel Çelik'in ailesi de hazır bulundu.

Duruşma savcısı, geçen duruşmada mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden tutuklu sanık Halil Yılmaz, “Sevdiğim ve evleneceğim kadına neden bu kadar zarar vereyim? Ben cani miyim, canavar mıyım? Kızlarını hastayken işe gönderiyorlardı buna dayanamıyorum. Kendi imkanlarımla ona para veriyordum işe gitmesin diye. Bu suçu işlemiş olsam evi neden ateşe verip suç aletini orada bırakayım? Adaletinize sığınıyorum. Yapmadığım suçu kabul etmiyorum. Bu yaşıma kadar kimseyi incitmedim. Gerçek faillerin bulunmasını istiyorum” dedi.

Tutuksuz sanık S.Y. ise önceki ifadelerini tekrarlayarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Halil Yılmaz'a ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet, ‘Yakarak mala zarar verme' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, Halil Yılmaz'ın cezasında herhangi bir indirim uygulamazken, tutuksuz sanık S.Y. hakkında ise beraat kararı verdi.