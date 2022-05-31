Genç kızın öldüğü kazada sürücü hakim karşısında

İzmir'de kullandığı pikabın kontrolden çıkıp bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildiği ve 19 yaşındaki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği kazada sürücü Eren B. hakim karşısına çıktı.

İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesinde 15 Ağustos 2021'de saat 04.20 sıralarında meydana gelen kazada, Eren B. (21) yönetimindeki 35 HA 7705 plakalı pikap, Ardıç mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Selin Kabakçı'nın (19) yaşamını yitirdiği, A.A. (21), N.G.A. (26), Z.Ö. (18), D.Y. (21), G.M. (22), B.A. (25), B.Ö. (18), B.E. (22), S.E. (21), B.U. (19), M.G. (21) ile sürücü Eren B.'nin yaralandığını belirlendi. Kazanın ardından yapılan muayenede 0.67 promil alkollü çıkan Eren B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bir süre sonra tahliye edilen Eren B. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve ‘birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından dava açıldı.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Eren B.'nin yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede verdiği ifadesinde viraja biraz hızlı girmiş olabileceğini söyleyen Eren B., “Selin ile çok yakın dostluğumuz vardı, iyi de anlaşıyorduk. Hala da vicdanen muhasebesini yapıyorum. Tedavi görüyorum. Pandemi sürecinde restoranlar kapalı olduğundan sandalyelerimizle sahilde oturup muhabbet ediyorduk. O gün de öyle yaptık. Ardından birisi çorbacıya gidelim deyince herkes bu fikre katıldı ve arabalara geçildi. Benim pikabın önüne 3, arkasına 3, kasasına da 7 kişi bindi. Her şey çok ani bir şekilde gerçekleşti. Çorbamızı içtik ve kalktık. Dönüş yoluna geçtik. Hiçbir tehlike atlatmadan kazanın olduğu viraja geldik. Sanırım dönerken ben hızımı ayarlayamadım, biraz daha yavaş gidebilirdim. Arabayı döndürdüm, arabanın sol arka tarafı köşedeki evin sürgülü kapısına çarptı. Çarptıktan sonra havalandı ve devrildi. Takla attık” dedi.

“Viraja biraz daha yavaş girebilirdim”

Kaza sırasında alkolün etkisinde olmadığını söyleyen Eren B., “Emniyet kemerimi açıp arabanın içinden sürünerek kapıdan çıktım. Hemen 112'yi aradım. Ardından bir arkadaşımı arabadan çıkardım. Ona yardım ettikten sonra olayın şokuyla bir köşede ağladım. Sonra jandarmayla ambulans geldi. Olay esnasında hızımın ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum ancak hızlı değildim. Ancak viraja girerken hızımı sanırım tam ayarlayamadım, viraja biraz daha yavaş girebilirdim. Olay zamanında bir miktar alkollüydüm ancak üzerinden çok süre geçmişti. Alkolün etkisinde değildim, kendimdeydim. Benim arabaya binme fikri bir anda oluşan bir şeydi. Ben davet etmedim. Selin, arabanın kasasındaydı” ifadelerini kullandı.

Eren B.'nin ardından konuşan Selin Kabakçı'nın annesi Gülsüm G., “Kızımın içinde olduğu kazaya ilişkin sesi ben evimden duydum. Bunu daha sonradan anladım. Gecenin sessizliğinde o ses yankı yaptığı için ben duyabildim. Sanıktan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Kazadan 11 kırıkla kurtulan müşteki A.A., araca kendi isteğiyle bindiğini belirterek Eren B.'den şikayetçi olmadığını söyledi. Yaralılardan B.Ö. de Eren B.'den şikayetçi olmadığını söyleyerek, “Kazadan sonra ben yola savrulmuştum. Uyandığımda ikizim kasadaydı ve Selin'i yerde gördüm. Kalktım yanına gittim. Benim sol el iki parmağım koptu. Sanıktan şikayetçi değilim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerin devamına karar vererek, kaza yerinde keşif yapılması için duruşmayı erteledi.