Genç MÜSİAD yeni başkanını seçti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin yeni başkanı Muhammed Elçiboğa oldu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Gençlik Kurulu'nun 13. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Balçova Termal Otel'de gerçekleşen toplantıya MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Görevi eski başkan Mustafa Temel'den devralan Genç MÜSİAD İzmir Başkanı Muhammed Elçiboğa, “Mustafa Başkan'dan bayrağı devralıyoruz. Bizim genç MÜSİAD olarak her zaman şiarımız, devraldığımız bayrağı hakkıyla taşımak ve bizden sonraki kardeşlerimize bu bayrağı hakkıyla teslim etmek oldu. Genç MÜSİAD yurt içi ve yurt dışı teşkilatlanmasında ülkemizin STK manasında en büyük gençlik hareketi olduğu aşikar. Bugün yurtdışında 27, yurtiçinde 55 şubesiyle var gücüyle yerli ve milli şuurla çalışmalarına devam ediyor. Ana kadememiz ve genç kardeşlerimizle beraber bunları birbirine senkronize edip, geleceğin donanımlı iş insanları yetiştirmeye devam ediyor. Biz de büyüklerimizden bu görevi aldığımız için mutluyuz. Tabi ki üstümüzde ağır bir sorumluluk var. Rabbim bu sorumluluğu yerine getirenlerden eylesin, görevi hakkıyla taşımayı nasip eylesin” dedi.

Yeni projeler hayata geçecek

Genel merkez ile gerçekleştirecekleri projeler olduğunu belirten Başkan Elçiboğa, özellikle gençlere odaklanılan birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Muhammed Elçiboğa başkanlığında yeniden oluşan Genç MÜSİAD üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

MÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik Kurulu şu isimlerden oluştu; Muhammed Elçiboğa, Ömer Yavuz, Abdullah Sait Oruç, Cihat Çökelek, Ubeyde Saygılı, Merve Bardak, Yasin Ulu, Muhammed Ali Geyik, Hasan Murat Bulut, Barış Güvel, Hayri Özsaraç, Muhammed Bilal Kara.