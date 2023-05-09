Genç öğretmenin 'zaman' kavramı üzerine ilk kitap heyecanı

Felsefe bölümü mezunu ve Klasik Mantık üzerine yüksek lisansını birincilikle tamamlayan genç yazar ve eğitimci Ayşe Tezel, zamanın ölçülebilir tarafının ne olduğunu hem kendi gözünden hem de ünlü düşünür Aristoteles'in bakışıyla açıklamaya çalıştığı ilk kitabı "Aristotales'te Zaman Kavramı" okuyucularla buluştu.

1991 İzmir doğumlu olan Ayşe Tezel, eğitim hayatının yanı sıra yazarlık konusunda da ailesinden büyük destek gördü. İlk şiirlerini çocuk yaşta kaleme almaya başlayan Tezel, akademik eğitimine Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde başladı. Mezun olduktan sonra aynı üniversitede Klasik Mantık üzerine yüksek lisansını birincilikle tamamlayan genç yazar, yine aynı dal üzerinden doktorasına devam ediyor.

Çocukluk ve gençlik yıllarını hem eğitim hem yazarlıkla sürdüren Ayşe Tezel, 'zaman' kavramını konu aldığı ilk kitabını geçen hafta çıkardı. "Aristotales'te Zaman Kavramı" adlı kitabının okurlarla buluşmasının heyecanını yaşayan Tezel, geleceğe ışıkla bakan genç yazarlara ilham kaynağı olmak istediğini söyledi. Torbalı'da bir lisede öğretmen olarak görev yapan Tezel, kitabının kısa zamanda büyük ilgi gördüğünü anlattı. Kitabıyla ilgili bilgiler veren genç yazar, "İnsanlar için zaman kavramı günümüz de dahil olmak üzere hem soyut, hem de somut bir nitelik taşıyor. Bunun yanı sıra özellikle felsefe dünyasında birçok düşünür yine zaman kavramı ile var olanların nicelik ve niteliklerini ayırt etmiş, onları anlamayı kolaylaştırdığını ileri sürmüştür. Bu mevcut problem ile zamanın ölçülebilir tarafının ne olduğunu hem kendi gözümden hem de ünlü düşünür Aristoteles'in bakışıyla açıklamaya çalıştım. Özellikle üniversitelerin felsefe bölümlerinde fayda sağlayacak olan bu eserin, antik Yunan dünyasının zengin düşünce yapısına da ışık tutacağına inanıyorum" dedi.

Yazar Ayşe Tezel, bir sonra ki kitabının ise özellikle genç toplumun ilgisini çekecek aşk romanın yolda olduğunun müjdesini verdi. Genç yazar, kitabın gelirlerini sokak hayvanları için harcayacağını sözlerine ekledi.