Genç sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde, kullandığı motosikletle traktöre çarpan 13 yaşındaki bilek güreşi sporcusu hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Sahil Siteleri yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Okul Sporları Yıldız Erkekler İzmir İl müsabakalarında bilek güreşi şampiyonu olan Mehmetcan Coşkun (13), kullandığı motosiklet ile traktöre çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Mehmetcan Coşkun'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İzmir'i temsil etmeye hazırlanıyordu

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mehmetcan Coşkun'un Dikili Salihler 80.Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olduğu ve İzmir'i Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil etmeye hazırlandığı öğrenildi. Sporcunun antrenörü ve aynı zamanda 80. Yıl ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Muhlis İlter, “Başarılı bir sporcuydu, gelecek vaad ediyordu. Kötü haberi aldığımızda yıkıldık. Çok üzgünüz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Mehmetcan Coşkun'un cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salihler Köyü mezarlığına defnedildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.