Genç sporcular, Urla'yı gururlandırdı

Kocaeli'nde 22-27 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan ve 81 ilden katılan sporcuların 6 branşta yarıştığı 'Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda İzmirli öğrenciler, 1 altın ve 2 bronz madalyayla birlikte Urla'ya Türkiye şampiyonluğu getirdi.

Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Mahmut Soysüllü, değişik illerden toplam 8 sporcunun katıldığı, '81 kg Genç Erkekler Full Contact' dalında yaptığı 3 maçın tamamını teknik knockout ile kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Urla Anadolu Lisesi'nden Server Kayra Öztürk, toplam 29 sporcunun yer aldığı '+65 kg Yıldız Bayanlar Kick Light' branşında 4 maçtan 3'ünü kazanarak Türkiye üçüncülüğü elde etti.

İskele Ortaokulu'ndan Alya Arpaş, toplam 35 sporcunun bulunduğu '37 kg Minik Bayanlar Point Fighting' dalında 5 maçın 4'ünü kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Hedefleri, öncelikle milli takıma girerek Avrupa ve sonrasında dünya şampiyonluğu olan öğrenciler, azimle çalışmalarına devam ediyor.