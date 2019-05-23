Genç tasarımcılar deri, tekstil ve konfeksiyon sektörleri ile buluşuyor

Özgün tasarlanmış koleksiyonlar hazırlayarak, daha katma değerli ürünler ihraç etmek isteyen deri, tekstil ve konfeksiyon ihracatçıları “DESIGNDAYIZMIR'19” etkinliğinde güçlerini birleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)nin Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Moda Tasarım Bölümleri ile iş birliğinde düzenleyeceği “DESIGNDAYIZMIR'19” etkinliği, genç tasarımcılarla; deri, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde işverenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Genç tasarımcılarla ihracatçı sektörleri tanıştırmayı amaçlayan etkinlikte, üniversite öğrencileri çalışmalarını tüm gün sürecek etkinlikte sanayici ve ihracatçıların beğenisine sunacak. Daha önce Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin danışmanlığını yapan Özgür Baykut da, "Deneyim Tasarımları" konulu bir sunum verecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin son 25 yılda tasarıma ve tasarımcıya yaptığı yatırımla deri, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde fason üretim yapan ülke konumundan, tasarım satan ülke konumuna geldiğini; amaçlarının ihracatta daha katma değerli ürün ihraç etmek olduğunu, DESIGNDAYIZMIR'19 etkinliğinin bu amaç doğrultusunda kurgulandığını kaydetti.

DESIGNDAYIZMIR'19 etkinliğinde; Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yıllık 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 3 sektörün bir araya geldiğine dikkati çeken Eskinazi, “Türkiye'nin ortalama kilogram ihraç fiyatı 1.5 dolar seviyesinde iken, bu sektörlerimizin ihraç fiyatı 16 dolar/kg seviyesinde. Hedefimiz bu rakamı daha yukarılara taşımak. DESIGNDAYIZMIR'19 etkinliğinde; genç tasarımcıların çalışmalarını görme fırsatımız olacak. Sektörde lider isimler deneyimlerini tasarımcılarla paylaşacak, tasarımcılar networklerini geliştirmiş olacak. Karşılıklı kazan kazan olacak” diye konuştu.

DESINGDAYIZMIR etkinliğini önümüzdeki yıllarda sürekli hale getirmeyi hedefledikleri bilgisini paylaşan Eskinazi, “Tasarım başlığı altına girebilecek diğer branşlardaki genç yetenekleri ve ülke genelinde diğer üniversitelerin temsilcilerinin de katılımıyla DESIGNDAYIZMIR etkinliğinin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

DESINGDAYIZMIR'19 kapsamında; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Elvan Ünlütürk'ün panellerde konuşmacı olarak yer alacağı ve deneyimlerini gençlerle paylaşacağı belirtildi.