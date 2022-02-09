Genç tasarımcılar uluslararası projeye seçildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Tasarım Bienali, Camekân konuk tasarımcı programı kapsamında, Avrupa ve Türkiye'den toplam sekiz genç tasarımcıyı bir araya getiriyor. Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunları Elif Sarıgüzmen ve Kusay Tatlı da, programa Türkiye'den seçilen dört katılımcı arasında yer almayı başardı.

İstanbul Tasarım Bienali, Avrupa Birliğinin Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programının desteğiyle ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi ortaklığında, Camekân konuk tasarımcı programı ile Avrupa'dan ve Türkiye'de İstanbul dışındaki kentlerden genç tasarımcıları bir araya getiriyor. Yapılan açık çağrıya gelen çok sayıdaki başvuru, üç üyeden oluşan kurul tarafından değerlendirildi ve Camekân programına katılacak Türkiye'den dört, Avrupa'dan dört olmak üzere toplam sekiz genç tasarımcı belirlendi. Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunları Elif Sarıgüzmen ve Kusay Tatlı, programa Türkiye'den seçilen dört katılımcı arasında yer aldı.

Yine Avrupa ve Türkiye'den tasarım uzmanları ise bilgi birikimlerini genç tasarımcılarla paylaşmak üzere programa konuk oluyor. Program sayesinde, genç tasarımcıların disiplinlerarası ve bölgeler ötesi iş birlikleri geliştirmeleri hedefleniyor. Seçilen tasarımcılar bu ay, İstanbul'da gerçekleştirilen dört haftalık programa katılıyor. Davet edilen mentorlar, süreç boyunca eşleştirildikleri genç tasarımcılarla, uygulamalarını ve araştırmalarını tartışmak üzere düzenli olarak buluşuyor. Programda ayrıca, çeşitli tasarım alanlarından uzmanların verdiği sekiz açık ders de bulunuyor. Seçilen katılımcılardan, İstanbul Tasarım Bienali tarafından düzenlenen rehberli turlarla yerel bilgilerden, zanaatlardan, hem doğal hem de insan yapımı malzemelerden, seslerden, kokulardan ve görüntülerden alacakları ilhamla keşiflerinden bir tema, konu oluşturmaları ve bir anlatı oluşturmaları bekleniyor.

Bir mekâna, bir ürüne, bir kişiye, seslere veya hareketli görüntülere odaklanabilecek çıktılar, konuk tasarımcı programının sonunda Mart 2022'de sergilenecek. Programa üniversitedeki hocalarının bilgilendirmesiyle başvurduklarını belirten Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Görsel Tasarım Uzmanı olarak çalışan Elif Sarıgüzmen ve İstanbul Gedik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Kusay Tatlı, konuk tasarımcı olarak kabul edilmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.