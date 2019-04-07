Genç yetenek Kaan Turan bu kez beste ödülü kazandı

Turan, doğumunun 100. yılında Müzikologlar Birliği(BESOM) ile Kansu Ailesinin birlikte düzenlediği Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Şarkı Beste Yarışmasında, “Kar Havası” ile üçüncü oldu.

Küçük yaşta yurtdışında birçok yarışma, festival ve sanat organizasyonlarına katılan, verdiği konserler ve aldığı derecelerle uluslararası çapta başarılan kazanan Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinin burslu öğrencisi Kaan Turan, ödüllerine her geçen yıl bir yenisini ekliyor. Piyano çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ile solfej teori ve kompozisyon çalışmalarını ise YÜSEM Eğitmeni Deniz Kocaman ile sürdüren Kaan Turan, ilk kez bir beste yarışmasına katılıp ilk ödülünü kazanmayı başardı.

‘Kar Havası'na beste

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM) ile Kansu Ailesi'nin birlikte düzenlediği Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Şarkı Beste Yarışmasına, Kaan Turan'ın da aralarında yer aldığı besteciler, seçtikleri Kansu şiirlerini söz olarak kullanarak piyano eşlikli parçalarını rumuzlu olarak gönderip katıldı. Yarışmanın final konseri, Ceyhun Atuf Kansu'nun 100. Doğum Yılı kutlamaları çerçevesinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapıldı. Jüride besteciler Muammer Sun, Turgay Erdener, Hasan Uçarsu, Onur Türkmen ile bariton Tuncer Tercan ve aile temsilcisi Işık Kansu yer aldı. Gönderilen 12 eserden 7'si finale kaldı ve bu parçalar, final konserinde seslendirildi. Yarışmada derece ve mansiyonları kazanan finalistler, jüri toplantısının ardından açıklandı. Kaan Turan, bir beste yarışmasına ilk kez katılmasına karşın hepsi kendisinden yaşça büyük olan diğer bestecilerin arasından sıyrılarak “Kar Havası” şiirine yaptığı bestesiyle üçüncü olmayı başardı. Bu yaşta böyle anlamlı bir ödül kazanmanın gururunu yaşayan Turan, ödülünü besteci Hasan Uçarsu'dan aldı.

Müziği hayal eden genç

YÜSEM Solfej Teori ve Kompozisyon Eğitmeni Deniz Kocaman, Kaan'ın her şeyden önce beste yaparken mutlu olduğunu belirterek, “Kaan, çok çabuk kavrayan ve müziği hayal edebilen bir genç. Bir besteci için çok zor elde edilebilen bir yeti olan özgünlük, Kaan'ın küçük yaşına rağmen büyük yol kat ettiği bir özelliği. Kaan'la ders yapmanın en cezbedici yönü ise onun, dediğiniz bir şeyi sırf öğretmen olduğunuz için doğru kabul etmemesi ve mantığını sorgulaması. Sorgulayan, devamlı yeninin peşinde koşan ve bundan haz duyan bir bireyle çalışmak çok keyifli” dedi.

Beste yapmak çok eğlenceli

Beste yapmanın kendisi için çok eğlenceli olduğunu dile getiren Kaan Turan, “Bu ödülü almak tabii ki çok mutluluk ve gurur verici. Zaten piyanonun başına oturduğumda ya da gitarımı aldığımda, doğaçlama çalmayı, yeni melodiler üretmeyi çok seviyorum. Sadece klasik müzik eserleri değil, farklı eserler de besteliyorum. Beste yaparken her şeyden önce eğleniyorum, keyif alıyorum. Piyanonun hayatımdaki yeri ayrı, ama bestecilik de farklı bir yerde. Gelecekte de profesyonel anlamda meslek olarak ne yaparsam yapayım, müzik, piyano ve besteci kimliğim hayatımda hep olacak” diye konuştu.