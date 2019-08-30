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Gençalp: "Alaçatıspor her zaman şampiyonluğa oynar"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alaçatıspor’da teknik direktörlüğe getirilen Malik Gençalp, yeni sezonda iddialı olduklarını vurgulayarak, "Alaçatıspor her zaman şampiyonluğa oynar.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alaçatıspor'da teknik direktörlüğe getirilen Malik Gençalp, yeni sezonda iddialı olduklarını vurgulayarak, "Alaçatıspor her zaman şampiyonluğa oynar. Tecrübemizle, yöneticilerin ve futbolcuların özverisiyle, hedefimize ulaşacağız" dedi.


Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp, yeni sezon hakkında iddialı açıklamalar yaparak, hedefsiz olan hiçbir yerde bulunmadığını ve bulunmayacağını söyledi.


Gençalp, "Her zaman söylediğim gibi; Alaçatıspor ve Çeşme Belediyespor bu ligin lokomotif takımlarıdır. Onların olduğu her ligde iddia vardır. En az diğer takımlar kadar biz de iddialıyız. Sezonu geç açmamız, kimseyi başka anlamda heyecanlandırmasın. Alaçatıspor, her zaman küllerinden doğan bir takım olur. Alaçatıspor her zaman şampiyonluğa oynar. Tecrübemizle, yöneticilerin ve futbolcuların özverisiyle, hedefimize ulaşacağız" dedi.


Çeşme Belediyespor'da 4 yıl çalıştığını belirten Malik Gençalp, "Çok emek verdim. Şampiyon olduk; ama artık Çeşme Belediyespor benim için bir anı oldu. Orada güzel günlerimiz geçti. Detayına girmek istemiyorum. Ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Çeşme, tarihinde ilk defa benim zamanımda namağlup şampiyon oldu. Şimdi Alaçatıspor'dayım ve yeni kulübüme bakıyorum. Ben, yaptığım işlerle değil, yapacağım işlerle övünen bir insanım. Çeşme Belediyespor'da yaşadığımız güzel günleri şimdi Alaçatıspor'da yaşayacağız. Belki çok kısa bir zamanda olmayacak; ama zaman içerisinde çok güzel başarıları, çok güzel günleri, sonuçları hep beraber yaşayacağız. Benim bir tek hedefim var; en üstte bitirmek. Takımı yeniden oluşturuyoruz. Transferlerimiz devam ediyor. Tabi ki bir takımın iskeleti var; kaleci, orta saha, forvet gibi. Benim 4-5 senelik tecrübemle tanıdığım oyuncular var. Onlarla görüşüyorum. Onları tanımış olmam, bize daha çabuk takım olma hüviyeti kazandıracak. O oyuncuların bir kısmını takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Dışarıdan tanıdığımız oyuncularla görüşüyoruz. Kısa zamanda transferleri tamamlayacağız" diye konuştu.

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