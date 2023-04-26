İhlas Haber Ajansı

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Gençer Cansev, 4 yıl sonra gol attı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor FK forması giyen Gençer Cansev, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.


Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor FK, hafta sonu oynanan mücadelede Afyonspor ile karşı karşıya geldi ve İzmir temsilcisi müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Gençer Cansev ile Atalay Gürel kaydetti. Gençer Cansev, bu sezonki 20. maçında sarı-lacivertli formala ilk golünü kaydetmiş oldu. Öte yandan tecrübeli savunma oyuncusu son golünü Altay forması giyerken Spor Toto 1. Lig'de Nisan 2019'da Adana Demirspor'a karşı atmıştı.



Gençer Cansev'in UEFA Avrupa Ligi tecrübesi bulunuyor


Türkiye'de Başakşehir, Göztepe, Ankaragücü ve Altay gibi önemli takımlarda forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda Başakşehir forması giydiği dönemde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmar'a karşı 35 dakika forma giyerken rövanş maçında ise ilk 11'de başlayıp bir de asist yapma başarısı göstermişti.

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