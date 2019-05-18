Gençler Çiğli'de Redd ile coştu

yılında Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen “İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl” etkinlikleri, Grup Redd konseri ve ile zirveye ulaştı. Şölen havasında geçen kutlamalarda, Rock müziğinin sevilen ismi Grup Redd, coşkulu kalabalığa muhteşem bir gece yaşattı.

Çiğli Belediyesi, "İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl" etkinliklerinin üçüncü gününde birbirinden renkli gösteriler ve konserlerle devam etti. Çiğli İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu önündeki kutlama etkinlikleri, taekwondo gösterileriyle başladı. Çiğli Belediyespor Taekwondo Okulu sporcuları nefes kesen performanslarıyla büyük alkış topladı. Daha sonra aikido takımının nefes kesen gösterisi büyük beğeniyle izlendi. İzmir Dans Atölyesinin salon dansları ve Team Sports Black grubunun zumba gösterisi eğlenceli dakikalar yaşattı. Gecede sahne alan Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Rul'in Rock grubu seslendirdikleri parçalarla gençlere müzik ziyafeti verdi. Rock müziğinin önde gelen grupları arasında gösterilen Grup Redd, gençleri rock müziğinin ritmiyle coşturdu.