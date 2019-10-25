Gençler Cumhuriyet için koştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri kapsamında liselerarası düzenlenen kısa mesafe ve kros koşularında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği liselerarası spor müsabakalarına 7 okuldan toplam 80 öğrenci katıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışlar, hem bireysel hem de takım kategorilerinde yapıldı. 100 metre, 200 metre, 400 metre ile bin 200 metre kros genç kızlar ve bin 500 metre kros erkeklerde yarışan öğrenciler, derece elde edebilmek için büyük mücadele verdi. Ayrıca öğrencilere koşularında vatandaşlar ile Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği üyeleri eşlik etti. Koşularda dereceye giden öğrencilere Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Ödül törenine; Aliağa Belediyesi Şirket Müdürü Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Ataman, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Aytaç Bayar, okul müdürleri ile sporcular ve antrenörleri katıldı.