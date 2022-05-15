19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı vesilesiyle üyeleri üniversiteli gençlerden oluşan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Gençlik Komisyonu ile bir araya gelen EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Herkesin geleceğini aradığı, herkesin hikayesini aradığı bir dönemdeyiz. Özellikle gençlerin daha çok insiyatif aldığı, geleceğin liderleri olarak gelecekte söz haklarının olması gerektiği bir süreçteyiz. Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor” dedi.

Gençlik Komisyonu Başkanı Ezgi Çetin'in sorularıyla modenatörlüğünü yürüttüğü etkinlikte samimi cevaplar veren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, genç nesle çeşitli önerilerde bulundu. Dernek merkezinde gerçekleşen etkinlikte, gençlerin Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyen Yelkenbiçer, "Bütün gençlere yürekten teşekkür ediyorum. Gençler geleceğimizde söz sahibi olmaları sebebiyle, bir ülkenin en önemli serveti, gücü ve umududur. Bir milletin yücelmesinde en önemli faktör gençliğindir. Gençlik, toplumun da en önemli yapı taşıdır. Toplum hayatının büyük bir kısmını teşkil eden gençliğin donanımı, eğitim ve öğretimi, toplumun huzuru için büyük önem arz etmektedir. Gençler geleceği, ddünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor. Donanımları yüksek. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ülkesi için verdiği mücadeleyi çok iyi biliyorlar" diye konuştu.

“Gurur duyuyoruz”

“Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıdır. Bu aslında bir milli Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Dolayısıyla verilen mücadelenin başlangıcıdır” diyen Yelkenbiçer, STK'larda yer alan gençlerin takım çalışmasına daha yatkın olduğunu da hatırlatarak “STK'larda yer almak sizleri güçlendirir. Kurtuluş Savaşı da bir takım çalışmasıydı. Dünyada genç iş insanları derneği olan GİAD kavramı ne yazık ki yok. Ancak ülkemizde, bizde var ve çok kıymetli buluyorum. Gençler artık birbirine daha yakın zaman dilimine ait farklı kuşakları temsil ediyor; EGİAD bu kuşaklar üzerine çalışıyor ve hazırlık yapıyor. Herkesin geleceğini aradığı, herkesin hikayesini aradığı bir dönemdeyiz. Daha çok STK'larda yer alıp geleceğinizi şekillendirmelisiniz. Özellikle gençlerin daha çok insiyatif alması, geleceğin liderleri olarak gelecekte söz haklarının olması gerekiyor. Şikayet etmek yerine çözüm önerileri sunan, sosyal girişimciler olarak faaliyetlerini sürdüren, sorun gördüklerinde çözüm önerileri üreten, iş dünyası ile daha sık bir araya gelen, yeşil ve dijital dönüşümü önemseyen, sorgulayan, araştıran gençlikle beraberiz. Bundan gurur duyuyoruz” dedi.