Gençler, mahallede film çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Mahallemizde Film Çekiyoruz” projesiyle 10 hafta sinema eğitimi alan 13-20 yaş aralığındaki gençler, hayata geçirdikleri filmleri 13 Ocak'ta görücüye çıkarıyor.

Gültepe ve Doğanlar'da yaşayan gençlere “Mahallemizde Film Çekiyoruz” projesiyle sinema yapma tekniklerini öğreterek kendi filmlerini çekme şansı sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmada önemli aşama kaydetti. 10 hafta boyunca alanında başarılı akademik kadro tarafından eğitim alan 13-20 yaş arasındaki gençler, hem eğlenip hem de sinema sanatına ilişkin çok şey öğrendi. Kendi filmlerini yazıp çeken, oynayan ve kurgulayan gençler, şimdi bu filmlerini vizyona sokacak. “Mahallemizde Film Çekiyoruz” projesiyle hazırlanan iki film, 13 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Kültürpark'taki İzmir Sanat Merkezinde gösterime sunulacak.

Hem çektiler, hem oynadılar

Uzman bir kadro eşliğinde eğitim alarak kendi filmlerini çeken gençler, bir fikrin öyküden senaryoya dönüşmesini, çekim yöntemlerini ve kurguyu öğrendikleri gibi oyunculuk görevini de bizzat kendileri üstlendi. Her cumartesi-pazar günü, 10.00-14.00 saatleri arasında Gültepe Kültür Merkezinde 15 öğrenci ve Bornova Doğanlar Şapeli Kültür Merkezinde ise 11 öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin pratik aşaması sokakta yapıldı. “Mahallemizde Film Çekiyoruz” projesinde eğitimler, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Yüksel Batur ve yönetmen Emre Doğan ile Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Sabire Soytok ve Dr. Ahmet Özkan tarafından verildi.