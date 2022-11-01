Gençlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel unutulmaz performans

İzmir'deki 10 yükseköğretim kurumunun güç birliği yaparak oluşturduğu İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP), Cumhuriyetin 99'uncu yılını şölenle kutladı. İzmir'deki üniversitelerde eğitim gören gençlerin müzik ve dans şovlarıyla damga vurduğu gece, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bu yıl İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) yürütücülüğünde çalışmalarını sürdüren İzmir Üniversiteleri Platformunun düzenlediği Cumhuriyet Şöleni, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Şölene; rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Şölende; İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bakırçay Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ve Kavram Meslek Yüksekokulunda okuyan gençlerin performansları yer aldı.

Şölenin açılışında konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, platform olarak bugüne kadar birçok özel çalışmaya, projeye imza attıklarına dikkat çekerek, “Hep birlikte düşünüp hep birlikte tasarlayarak hem şehrimizin hem öğrencilerimizin gelişimi için oldukça faydalı işler gerçekleştirdik. Bu dayanışma, diğer kentlere de örnek oldu. Cumhuriyet Şöleninde ise bambaşka bir heyecanı, coşkuyu yine hep birlikte yaşadık. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet, uzun mücadeleler sonucunda bağımsızlığını kazanmış bir milletin, geleceğe emin adımlarla yürümesini hedefleyen çok önemli bir adımdı. Türk toplumunu çağdaşlaştıran, birçok yenileşme ve reformun da önünü açan Cumhuriyet, bizim en değerli hazinemiz” dedi.

Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurtuluşun, özgürlüğün ve kahramanlığın şehri olan İzmir'imiz, Cumhuriyet reformlarının benimsenmesinde, geliştirilmesinde her daim öncü oldu. Bizler de geleceğimizin teminatı, Büyük Türkiye'nin güvencesi olan gençlerimizi, İzmir'imizde bu bilinçle yetiştiriyoruz. Türkiye'mizin ihtiyaç duyduğu, nitelikli bilgiye ve liderlik misyonuna sahip gençler olarak onları yarınlara hazırlıyoruz. Tüm bunları yaparken, gençlerimizin sporla, sanatla ilgilenerek kendilerini farklı yönlerden geliştirmelerini de çok önemsiyoruz. Onları tüm bunlar için teşvik ediyoruz.”

Prof. Dr. Aşkar, şölendeki performanslarından dolayı tüm gençleri de tebrik etti.