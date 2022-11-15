Gençlerden yaşamı kolaylaştıracak ilginç tasarımlar

Projeler arasında akıllı mama dispanserinden akıllı taşınabilir bagaja kadar yenilikçi fikirler bulunuyor.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin 2021-2022 akademik yılına ait projelerinden oluşan sergi, Selçuk Yaşar Kampüsünde açıldı. Sergilenen projeler arasında, alınan notları mobil uygulamaya aktaran 'EverPen' ve taşınabilir bagaj 'Adventure Box' gibi ilginç fikirler yer alıyor. Serginin açılışına; Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Ertep, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Birbirinden farklı projeler üreten öğrenciler hazırladıkları afişlerle yenilikçi fikirlerini sergide sundu.

Akıllı kalem

Öğrencilerden Berkay Kazak, analog şekilde alınan notları, içindeki sensörler sayesinde dijital verilere çevirerek eş zamanlı olarak Evernote mobil uygulamasına aktaran 'EverPen' isimli bir akıllı kalem tasarladı. Notları algılamak için harici bir kağıt ya da sisteme ihtiyaç duymayan kalem, elektromanyetik alan oluşturarak hareketi sensörler tarafından algılanabilir kılıyor.

'Adventure Box' projesinde ise Doruk Nişli, yeni nesil binek otomobiller için seyahat deneyimini destekleyici taşınabilir bir ürün tasarladı. Otomobillerin üst kısmına yerleştirilen bu bölme sayesinde kullanıcılar hem sabit tutacak hem de bataryası sayesinde elektronik ürünleri şarj edebilecek.

Öğrencilerden Duru Çinetçi, kompozit ambalajlar için atık depolama ünitesi olan 'Roll-Pak'ı tasarladı. Geri dönüşüm ünitelerinin sayısının az ve ulaşılabilir olmadığını fark eden Çinetçi'nin tasarladığı polyester, branda bezinden poşet ile evlerde geri dönüşüme gidecek atıkların biriktirilmesi ve ünitelere atılması daha pratik olacak.

Yaren Baki ise 'Feed Me Slow' adlı bitirme projesinde, evcil hayvanların evde yalnız kaldıklarında yavaş ve sağlıklı beslenmeleri için akıllı bir mama dispanseri oluşturdu. Evcil hayvanların beslenme, aktivite ve yalnız hissetme problemlerine çözüm getiren proje, telefon üzerinden akıllı programlama, kamera ve hoparlör sayesinde hayvanlarla uzaktan iletişim kurmayı da sağlıyor.