Gençlere AB destekli dijital katkı

Proje kapsamında hazırlanan DiGi Youth Ortak Çalışma Alanı digi-youth.com sitesi erişime açılırken yine gençlik çalışanlarına katkı sağlayacak Dijital Gençlik Çalışmaları ve Medya kılavuzları ile DiGi Youth Simülasyon Oyunu da site üzerinden sunulmaya başlandı.

Yaşar Üniversitesi'nin, Slovakya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürüttüğü, AB Erasmus+ stratejik ortaklık projesi DiGi Youth kapsamında, dijital çağda gençlik çalışmalarını desteklemek ve kolaylaştırmak için DiGi Youth Dijital Gençlik Çalışmaları Kılavuzu ve DiGi Youth Medya Kılavuzu isimli iki yeni kılavuz hazırlandı. Türkçe ve İngilizce dahil olmak üzere toplam 5 dilde hazırlanan ve ücretsiz olarak erişilebilen kılavuzlar, DiGi Youth Ortak Çalışma Alanında (digi-youth.com) yayınlandı. Proje kapsamında hazırlanan Dijital Gençlik Çalışmaları Kılavuzu, dijital çağda gençlik çalışanlarını destekleyebilecek temel konuları, hem teorik hem de uygulamalı biçimde ele alırken Medya Kılavuzu ise dijital çalışmalar yürüten gençlik çalışanlarının kullanabilecekleri araç ve yaklaşımlara odaklanıyor. Yine digi-youth.com üzerinden erişime açılan DiGi Youth Simülasyon Oyunu ise gençlik çalışanlarının sıkça karşılaştıkları durumların ve zorlukların simüle edildiği bir alan olarak tasarlandı. Gençlik çalışanları, DiGi Youth Simülasyon Oyunu ile dijital becerilerini kullanarak, simülasyon içinde kendilerini deneyebilecek.

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, “Yayınladığımız kılavuzlarından biri, dijital medya ve dijital araçların kullanımı üzerine hazırladığımız DiGi Youth Medya Kılavuzu. Bu kılavuz, dijital medya alanındaki teori ve yeni yaklaşımların yanında pratik önerileri de içeriyor. Özellikle dijital medya okuryazarlığı, dijital hikaye anlatıcılığı, dijital dünyada haklar, limitler ile nefret söylemi ve bilgi doğrulama konuları üzerine eğildik. DiGi Youth Dijital Gençlik Çalışmaları Kılavuzu ise ‘Dijital çağda yükselen trendler, hızla değişen, hayatımıza yeni giren kavram ve araçlar ile gençlik çalışmalarını nasıl güncelleyebiliriz' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Bu kılavuzda çatışma çözümü, etik, planlama ve organizasyon, kendini değerlendirme ve geliştirme gibi gençlik çalışmalarında sıkça kullanılan yöntemler, dijitalleşme bağlamında, teorik ve pratik açıdan analiz edildi. Bunun yanında dijital dünya ile hayatımıza giren siber zorbalık gibi yeni kavramlar da gençlik çalışmaları için ele alındı” dedi.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Effi Staiou ise DiGi Youth Simülasyon Oyunu hakkında şunları söyledi: “DiGi Youth Simülasyon Oyununu hazırlarken 4 ülkeden gençlik çalışanlarının deneyimleri ışığında, yayınladığımız iki kılavuzunu baz aldık. Gençlik çalışmalarında sıkça karşılaştıkları 20 farklı durumu simüle ettiğimiz bu oyunlaştırılmış deneyim, gençlik çalışanlarının dijital becerilerini uygulayarak geliştirmelerine olanak veriyor.”

Kılavuzların ve Simülasyon Oyunu'nun yayınlandığı, proje kapsamında gençlik çalışanları için dijital bir ortak çalışma alanı olarak tasarlanan DiGi Youth Ortak Çalışma Alanı (digi-youth.com) Türkçe, İngilizce, Slovence, Yunanca ve Bulgarca dillerinde hazırlandı. DiGi Youth Ortak Çalışma Alanında, gençlik çalışanlarının Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden meslektaşları ile iletişime geçebilecekleri; fikir, bilgi, deneyim ve etkinlik paylaşımı için etkileşimli bir alan olarak tasarlanmış bir forum ile dijital gençlik çalışmaları ve dijital medyanın kullanıldığı, emsal alınabilecek projelerden oluşan bir iyi örnekler haritası da yer alıyor.