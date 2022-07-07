Gençlere ‘Üniversite İzmir'de Yaşanır' çağrısı

İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP), bu yıl üniversite tercihinde bulunacak gençleri İzmir'e çekmek ve toplum genelinde çevre bilincini artırmak hedefiyle video atağı başlattı. İzmir'deki 9 üniversitenin rektörleri ve 1 meslek yüksekokulunun müdürü, ‘Üniversite İzmir'de Yaşanır' sloganıyla kentin ön plana çıkan özelliklerini anlattıkları 40'ar saniyelik videolar çekecek. Bu videolar, tüm üniversitelerin sosyal medya hesaplarında ve web sitelerinde yer alacak.

İzmir Üniversiteleri Platformunun bu yılki yürütücülüğünü üstlenen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, tüm çalışmaların bu ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Son yapılan İÜP Yürütme Kurulu Toplantısında, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların daha da netleştiğini dile getiren Prof. Dr. Aşkar, “İzmir, tek başına çağdaş bir kültür ve genç dostu bir kent. İzmir; huzuru, güvenliği, saygınlığı, potansiyeli ve hızla gelişen kimliğiyle tam bir üniversite kenti. Ülkemizin her bölgesinden gencimizi, üniversitelerimizde geleceğe hazırlamayı çok isteriz. Bunun için de ‘Üniversite İzmir'de Yaşanır' diyerek mesaj vermek istedik. Rektörlerimiz, kentimizin ön plana çıkan, gençlere avantaj sağladığı özelliklerini videoda anlatacak. Bu videoları geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun da olumlu yansımalarının olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat' konusunu çok önemsediklerini, bu konuda da birçok çalışma içinde olduklarını kaydeden Prof. Dr. Aşkar, “Yeşil mutabakat, sanayiden toplum yaşamına kadar her alanı etkileyecek, Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan bir dönüşüm projesi. Bu çerçevesinde çevre dostu teknolojilerin kullanılması, inovasyon, karbonsuz enerji, yeşil ulaşım, binalarda enerji verimliliği konularında ortak planlamalar yapılacak. İhracatımızı ve ithalatımızı yeniden yapılandırmamızı gerektirecek birçok düzenleme yapılması gerekecek. Biz de ‘İzmir Üniversiteler Platformu' olarak ülkemize bu alanda destek olacak, öncelikle farkındalığı artıracak çalışmalar yapmak hedefiyle çevreci bir tema üzerine yoğunlaştık. Bu doğrultuda, platform üyesi tüm kurumların katılımıyla podcast oluşturmaya karar verdik. Termal suyun faydaları, sürdürülebilir restoranlar, sürdürülebilirlik ve türetici olmak, sınırda karbon düzenlemesi gibi birçok önemli konu başlığımız var. Bu podcastlerle, toplumumuzun farklı kesimlerine daha kolay ulaşacağımızı düşündük” dedi.

İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP); Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun güç birliğinden oluşuyor