Gençleri zehirleyeceklerdi, polis kıskıvrak yakaladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir uyuşturucu tacirinin yaşadığı eve operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.A. ve A.S.'yi takibe aldı. Şüphelilerin yaşadığı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 510 gram kokain, 210 gram metamfetamin, 65 gram afyon sakızı, bir miktar esrar maddesi ve sentetik ecza ile hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 5 bin 580 Türk Lirası, 20 Euro ve 2 dolar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.A. ve A.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.