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Gençlerin geleceğine imza attılar

Öğrencilerin, robotik kodlamayı ve bilişim dünyasını genç yaşta öğrenmelerini ve gelecekte bu alanda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Gaziemir Belediyesi ile bir vakıf, iş birliğini hayata geçirerek robotik kodlama ve yazılım projesi protokolüne imzaları attı.


Gaziemir Belediyesi ile bir vakıf, örnek bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, gençlerin bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için imzalar Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı görevlisi Ece Elbirlik Ürkmez arasında atıldı.


Protokolle birlikte, robotik kodlama ve yazılım eğitimlerinin düzenlendiği ifade edilirken, törende konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, "Teknolojiyi tüketen değil, teknoloji üreten bir nesil yetişmesini sağlamak ve gençlerin, geleceğin mesleklerine hazır hale gelmesine katkı koymak amacıyla projeyi hayata geçirdik. Kurstan lise öğrencileri faydalanabiliyor. Sınav ve mülakatlarda başarı gösteren 18 öğrencimizin katıldığı bu eğitimler, bilgisayar mühendisleri tarafından veriliyor. Her pazartesi günü Atıfbey Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde verilen kursumuz 18 hafta sürecek. Bu eğitime katılan öğrencilerimizin algoritmik ve tasarım odaklı düşünme becerileri gelişecek, öğrencilerimiz temel programlama diline ve temel elektronik ürün kullanımına hakim olacak. Eğitime katılan öğrencilerin gelişimlerini takip etmek için belirli aralıklarla sınav yapılacak. Bu tasarımlar teknoloji yarışmalarına da gönderilecek" diye konuştu.


Robotik kodlama; elektronik devreler aracılığıyla kodlama dilleri kullanılarak robotun tasarımı, bileşenlerinin bir araya getirilmesi, yazılım programının hazırlanması ve yüklenmesi işlemi olarak biliniyor.

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