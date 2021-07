Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'de

Gençlik ve Spor Yatırımları İzmir Protokol Törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı devam eden İzmir Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, Altay'ı Süper Lig'e yükselten Teknik Direktör Mustafa Denizli ile uzun süre sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları İzmir Protokol Törenine katıldı. İzmir ziyaretlerinin her zaman ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Kasapoğlu, bugün gerçekleşecek protokollerle İzmir'in sporunun ileriye taşınacağını belirterek, projelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadında sona gelindiğini belirten Kasapoğlu, “Karşıyaka Stadı'nın da temelini atmıştık bir takım engellemeler nedeniyle durdu. Bugün ülkemizin güzide spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübünü de ziyaret edeceğiz. Her zaman üretimden, katkıdan, yapıcı bir tavırdan yana olduk. Yine aynı ilkeyle hareket edeceğiz. Biz biliyoruz ki insanların hayırlısı insanlara hayırlı olandır. Bu düsturla tüm Türkiye için olduğu gibi İzmir için de, İzmir'in çok kıymetli halkı için de üretmeye devam edeceğiz. Hizmetten, eser siyasetinden bir adım dahi geri durmayacağız. Önümüze engeller çıkacak. Geçmişte gördük, bugün görüyoruz. O engelleri halkımızla birlikte aşacağız. Birileri algı operasyonlarıyla, iftiralarla, karşımıza çıkacak. Biz onlara inat hep halktan yana olacağız, hukuktan yana olacağız, doğrudan yana olacağız, üretimden yana olacağız ve bu güzel memleketin 84 milyonu için her daim her alanda girişimden, kalkınmadan yana politikayla hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz” diye konuştu.

Protokolle İzmir'in ilçelerine yeni salon, spor tesisi, havuzlar ve gençlik merkezleri yapılacağını dile getiren Kasapoğlu, tüm paydaşlarla el ele vererek Türkiye'nin birbirinden değerli gençleri için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gelecek haftalarda olimpiyatların başlayacağını anımsatan Kasapoğlu, sporun birleştiren ruhuyla gençleri tüm kötülüklerden korumaya devam edeceklerini ifade ederek, “19 yıl önce İzmir'deki yurt sayasımız 5 iken bugün 21. Yeni yurt inşaatlarımızı var. Devam edeceğiz. Gençlerimize birbirinden konforlu güvenli, emniyetli, her alanda otellerle rekabet eden yurtlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin en büyük hazinesinin gençler olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Onları desteklemek, imkanlar sunmak ve onlarla birlikte bu yolu yürümek güçlü Türkiye'yi onlarla birlikte inşa etmek bizim en büyük hayalimiz” diye konuştu.

“Gençlerin ‘Demokrat Amcası' olduğunu iddia edenler. Çok iyi hatırlıyoruz referandumda gençlerimizin 18 yaşa inecek seçme ve seçilme hakkını nasıl engellemeye çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle hamd olsun, parlamentomuz, halkımız, herkes ele verdi. Bunu başardık” diyen Kasapoğlu, gençlerle yarınların Türkiye'sinin çok daha aydınlık olacağını ifade etti.

İmzalanan protokolde yer alan tesisleri en kısa zamanda hizmete hazır hale getireceklerini kaydeden Kasapoğlu, bu tesisleri dolu dolu kullanmanın da çok önemli olduğunu vurguladı.

Sürekli kadın odaklı spor dediklerini belirten Kasapoğlu, “Kadınlarımızı salonlarımıza, tesislerimize davet ediyorum. Kadınların öncü ruhlarıyla spordaki geleceğimiz çok daha güçlü olacak” dedi.

Sporun birkaç branştan ibaret olmadığına işaret eden Kasapoğlu, “Her branşa yatırım yapmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Yine bugünkü protokol kapsamında 200 potayı İzmir'le buluşturacağız. İnşallah İzmir'imizin ilçelerinde yeni dev adamları yetiştirmek için başlangıçlar yapacağız. Yeni yüzücüleri yetiştirmek adına inşa edeceğimiz havuzlarımız İzmir için ülkemiz için ayrı bir manayı ihtiva ediyor. İnanın her branşta gümgür gümbür gelen gençler var. Daha önce sporcumuz dahi olmayan branşlarda bugün dünya çapında İstiklal Marşımızı gururla söyleyen, söyleten sporcularımızla doldu” ifadelerini kullandı.

İzmir'de 2002'de 59 spor tesisi olduğuna hatırlatan Kasapoğlu, bugün ise bu sayının 200'e yükseldiğini aktardı. Kentte 19 yıl önce 5 bin lisanslı sporcu varken bugün bunun 306 bine çıktığını dile getiren Kasapoğlu, bu sayının da artacağını belirtti.

Kasapoğlu, “Bugün olduğu gibi bundan sonra da el ele vermeye devam edersek önümüzde hiç bir engel duramaz ve gençlerimiz yeteneğiyle, ahlakıyla, erdemiyle, karakteriyle bizleri her alanda çok daha yukarı taşıyacak. Biz buna inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Hamza Dağ: “Spora yapılan yatırımların meyvelerini topluyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın hizmete girdiğini hatırlatarak, Alsancak Stadı'nın da yüzde 90'ının bittiğini ifade ederek, “Karşıyaka Stadı ile ilgili de yaşanan süreci İzmir kamuoyu gayet iyi biliyor. Normalde bizim ilk başladığımız stat yatırımlarından birisiydi. Ama hem yerel yönetimlerin ısrarlı bir şekilde engelleme çalışmaları hem bölgedeki oturanların da buna yönelik belediyeler tarafından organize edilmesi süreci bir noktaya getirdi. İnşallah orada da biz uzlaşma noktasında bir yol izlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti'nin gençliği ve spora çok ciddi yatırmalar yapan bir iktidar olduğunu belirten Dağ, bunların meyvelerinin de fazlasıyla olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonlarından alınmaya başladığını vurguladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de spor camiasına yeni tesisler kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir'de yaklaşık 1 milyon genç olduğunu dile getiren Köşger, “Dolasıyla spor tesislerine ve sportif aktivitelere en çok ihtiyaç duyulan kentlerden birisi” dedi.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve bakanlık bürokratları katıldı.

Alsancak Stadını inceledi

Protokol töreninin ardından Bakan Kasapoğlu, daha sonra yapımı devam eden İzmir Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu'na Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge de eşlik etti. Bakan Kasapoğlu'nun daveti üzerine stada gelen Teknik Direktör Mustafa Denizli de Alsancak Stadını inceledi. Denizli ile bir süre sohbet eden Kasapoğlu, Altay'ı yeniden Süper Lig'e yükselten teknik adamı tebrik edip statta hatıra fotoğrafı çektirdi.

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Kasapoğlu'nun isminin yazılı olduğu Altay forması hediye etti.