Genco Erkal Selçuk'ta

Usta sanatçı Genco Erkal, ‘Ahmed Arif Şahdamarım' adlı oyunuyla Selçuklu sanatseverlerle buluştu.

Genco Erkal'ın şair Ahmed Arif'in ölümünün 30. yılı anısına uyarlayıp yönettiği, şairin şiirleri, mektupları ve söyleşilerinden oluşan ‘Ahmed Arif Şahdamarım' isimli müzikli oyunun şarkılarını Ercan ve Gökhan Çağıran seslendirdi.

Ahmed Arif'in portresinden ortaya çıkan müzikli oyuna Selçuklular yoğun ilgi gösterdi. Genco Erkal'ın performansıyla büyük beğeni topladığı oyunun sonunda usta sanatçıya teşekkür eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bizi Ahmed Arif'in birbirinden güzel, anlamlı ve umut dolu sözleriyle buluşturdunuz ki size ne kadar teşekkür etsek az. Sizin üstü açık bir sahne çağrınız vardı. Bizim üstü açık bir sahnemiz var ama asıl gönüllerimiz size açmış. Önünüzde saygı ile eğiliyorum. Selçuk'un yakından tanıdığı Ercan ve Gökhan'a da çok teşekkür ediyorum” dedi.