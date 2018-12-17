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Genelevdeki kadınlardan haraç alan çete çökertildi

İzmir’de, polisin düzenlediği operasyonda genelevdeki kadınlardan haraç aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında genelevin yönetim kurulu başkanının da olduğu 7 kişi tutuklandı.

İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda genelevdeki kadınlardan haraç aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında genelevin yönetim kurulu başkanının da olduğu 7 kişi tutuklandı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, genelevde çalışan kadınların kendilerinden "dış güvenliğinin sağlandığı" gerekçesiyle para toplandığı, vermek istemeyenlerin tehdit edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, güvenliği sağladığını söyleyen M.K.'nın (50) 1 yıldan beri sahte makbuz karşılığında, aidat adı altında para topladığı bilgisine ulaşıldı.


M.K.'nın genelevin yönetim kurulu başkanı olan S.Y (39) ile irtibatlı olduğunu belirleyen ekipler, buradaki işletme sahipleri ve kadınların da korktukları için istenen parayı verdiklerini tespit etti. Yaklaşık iki ay süren takip sonrası operasyon düzenleyen ekipler, S.Y ve M.K ile birlikte R.Ç (57), M.Ç (41), E.Ü (49), B.Ç (46), A.Ç'yi (36) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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