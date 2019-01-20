Gerenköylü çocuklar kitaplar ile şenlendi

Çocuk Kitapları Şenliği'' Gerenköylü çocuklara mutlu anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan 200 yüz çocuğa, yaklaşık 800 adet kitap ücretsiz olarak dağıtıldı. Yanı sıra Seramik Sanatçısı Koncagül Ağaoğlu ve Ressam Nilgün Pekin, çocuklarla birlikte atölye çalışmaları yaptı. Çocukların kitap şenliği sevincini paylaşan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Sevgili çocuklar hepinize güzel ve mutlu bir Yarıyıl tatili diliyorum''dedi. Başkan Demirağ, Foça Kent Konseyi Eğitim Grubu ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuray Çiloğlu'na, Foça Kent Konseyi üyelerine, Koncagül Ağaoğlu'na, Nilgün Pekin'e ve Foça Belediyesi Meclisi üyelerine teşekkür etti. Çocuk kitapları şenliğinin gelecekte Foça'nın diğer mahallelerinde devam edeceğini belirten Kent Konseyi Eğitim Grubu ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuray Çiloğlu, ‘‘Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a, verdiği destekleri için çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.