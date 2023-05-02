Geri dönüşümde Bayraklı farkı

Yılda ortalama 10 bin ton atık toplayan belediye bu çalışmalarıyla vatandaşın da takdirini toplarken, Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Daha yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Gelecek nesiller için daha güzel bir Bayraklı bırakmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için çalışmalar yürüten Bayraklı Belediyesi, daha yaşanabilir ve temiz bir Bayraklı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede her ay karton, plastik ve kâğıttan oluşan yaklaşık yüz ton ambalaj atığını geri dönüştüren belediye, yıllık ortalama 10 bin ton karışık atık malzemelerini de ekonomiye kazandırıyor. Sıfır Atık Projesiyle; iş yerleri, fabrikalar, kamu kuruluşları ve hastaneler, muhtarlıklar, siteler ve apartmanlara yerleştirilen konteynerler aracılığıyla biriktirilen atıklar, bulundukları yerde ayrıştırılarak toplanıyor. İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ambalaj atığının dışında ayrıca bitkisel yağ, cam atığı ve pil gibi geri dönüşümü mümkün olan atıkları da kaynağında ayrıştırarak topluyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istediklerini ifade ederek, "Bayraklı Belediyesi olarak başlattığımız sıfır atık projesi ile hem sokaklarımızdaki hem de hizmet binalarımızdaki atıkları kaynağında ayrıştırarak topluyor ve her yıl binlerce ton atığı ekonomiye geri kazandırıyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret ederken, vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.