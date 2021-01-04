Geri dönüşümden Gaziemir'in kasasına 1 milyon 150 bin lira

Gaziemir Belediyesi, ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi için ihaleye çıktı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın başkanlığını yaptığı encümen tarafından yapılan açık artırma usulü ihaleyi, 1 milyon 150 bin lira artı KDV teklifiyle Özmüşler Atık Yönetim Çevre Dan. Hizm. San ve Tic A.Ş. kazandı. İhale kapsamında, üç yıl boyunca ilçedeki geri dönüşüm atıkları Özmüşler Atık Yönetim Çevre Dan. Hizm. San ve Tic A. Ş. tarafından toplanacak.

Taraflar arasında sözleşme imzalanmasının ardından firma; Gaziemir Belediyesinin kontrolünde, 16 mahallede düzenli olarak ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işlerini yürütecek. Vatandaşların geri dönüşebilen atıklarını atması için özel tasarlanan geri dönüşüm kumbaraları ilçenin sokaklarına yerleştirilmeye başlandı. Kamu kurumlarının geri dönüşüm atıklarının toplanması için de kurum binalarına iç mekan geri dönüşüm kutuları konulacak. Bu kutularda biriken atıklar ise ambalaj atıkları toplama araçlarıyla toplanacak.

Hem ekonomiye hem de çevreye katkı

Belediyenin bütçesini disiplin altına almak için bir dizi yapısal tedbir yaşama geçirdiklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bu kapsamda temizlik işlerinin yürütülmesi konusunda yeni uygulamalar başlattıklarının altını çizdi. Çöplerin toplanmasında kullanılan araçların kiralanması yöntemine son vererek çöp kamyonları satın aldıklarının altını çizen Başkan Arda, yaptıkları geri dönüşüm ihalesiyle de belediye bütçesine önemli bir gelir kazandırdıklarını söyledi. Başkan Arda, “Kağıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ile geri dönüştürülebilir her tür atığı kaynağında, çöpten ayrı toplayıp geri dönüşüm endüstrisine kazandırarak hem çevre kirliliği oluşmasını engelliyoruz hem de ülkemizin ve belediyemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Geri dönüşüm atıklarının toplanması için yaptığımız 3 yıllık süreyi kapsayan ihale ile belediyemizin bütçesine KDV hariç 1 milyon 150 bin liralık çok önemli bir gelir sağladık” diye konuştu.