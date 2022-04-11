Geri dönüşüme 37 bin 500 ton atık kazandırıldı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, Sıfır Atık projesi çerçevesinde 3 yılda yaklaşık 37 bin 500 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Belediye binalarına yerleştirilen geri dönüşüm kutuları aracılığıyla biriktirilen atıklar, bulundukları yerde ayrıştırılarak toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda 27 bin 600 ton karışık ambalaj atığı, 9 bin 792 ton cam atığı, 28 bin 15 kg. bitkisel yağ ve 6 bin 52 kg. da atık pil topladı.

Daha temiz Bayraklı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak asli görevlerimizden biri. Bayraklı Belediyesi olarak atıkları kaynağında ayrıştırarak topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu konuda üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret ederken, vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.