Germiyan İlokulu rengarenk oldu

Germiyan İlkokulu ve Çeşme'deki bir özel anaokulunun öğrencileri, "Hami Projesi" kapsamında Germiyan'da buluştu. Buluşmada Germiyan İlkokulu'nun bahçe duvarları rengarenk boyandı.

Çeşme ilçesinde anne, babalar, öğretmenler ve öğrenciler fırçalarını kapıp, Germian İlkokulu'nun bahçe duvarlarını rengarenk boyadı.

Şenlik boyunca velilerle beraber eğlenceli oyunlar oynanırken, zumba ve tişört boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi. Şenliğe katılan konuklara; lokma, dondurma ve pilav ikram edildi.

Öğrenci veliler, şimdiye kadar Germiyan'da böyle bir şenlik görmediklerini ve çok memnun kaldıklarını dile getirerek teşekkür ettiler.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu HAMİ Projesi, özel okullarımızla devlet okullarını bir araya getirerek, birlikte eğitim öğretim çalışmaları yapmasını hedefliyor. Bu kapsamda iki okulumuzu da tebrik ediyorum. Burada her iki okulunda anne ve babalarının yoğun katılımı hep görmek istediğimiz bir tabloyu oluşturdu. Bundan sonraki çalışmalarımızda da hep velilerimizle birlikte olacağız" diye konuştu.