Germiyan kapı ve pencereleri sergi teması oldu

Çeşme ilçesi Germiyan'da, eski un değirmeninde açılan sergi dikkat çekti. Germiyan Festivali kapsamında sanatçı Şükran Tümer “Geçmişten geleceğe; kapılar, pencereler” isimli sergi açtı. Serginin esin kaynağı, Germiyan'daki evlerin kapı ve pencereleri oldu.

Sergi hakkında bilgi veren sanatçı Tümer, "Sergimizin teması; geçmişten geleceğe kapılar pencereler. Germiyan evlerinin yapısından yola çıkarak, kapılar ve pencerelerde, her Germiyan evinde, her evin penceresinde ayrı bir hikaye olduğunu düşündük. Her kapının girişinde ayrı öyküler yaşandığını biliyoruz. Her kapının çıkışında da ayrı öyküler yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla Germiyan evleri ile birlikte kapılar, pencereler sergimizin temasını oluşturdu" diye konuştu.

"Geleceğe bir gönderme yapmaya çalıştık"

Sergide, geçmişten geleceğe bir gönderme yapmayı amaçladıklarını ifade eden Tümer, "Geçmişteki pencere ve kapı fonlarından yola çıkarak, geleceğe dair, geleneksel Türk el sanatlarında işlemeler, nakışlar, kalpli objelerle birleştirerek, geleceğe bir gönderme yapalım dedik. Gelecekte de el sanatlarının değerini, kapılar, pencerelerdeki işçilikle, sanatsal çalışmalarla anlatmaya çalıştık. Tekstil sanatıyla farklı yorumlamalar yaptık. Buna kolaj diyoruz. Farklı tekniklerle, farklı yüzey düzenlemeleri ile, geçmişin kapı ve pencerelerini, bugünkü güncel düzenleme tekniklerini, nakış tekniklerini, yok olmaya yüz tutan geleneksel Türk el sanatları ile betimleyerek, birleştirerek, yorumlayarak, geleceğe bir gönderme yapmaya çalıştık. Form olarak, biçim olarak, geçmişten esinlenip, yeni bina fonlarına etki olmasını bekliyoruz" diye vurguladı.