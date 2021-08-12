Germiyan'daki RES'te keşifler ertelendi, faaliyet devam ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, RES inşaatı ile ilgili yargı süreci devam ederken tırlar ile inşaat alanına türbin gövdeleri ve kanat aksamlarının getirilmesi, mahalle sakinleri ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Avukat Şehrazat Mercan ise konuyla ilgili davanın açıldığı İdare Mahkemesi Başkanlığına dilekçe sundu.

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde, Roma döneminden kalma tarihi kalıntılara da zarar verildiği ileri sürülen RES inşaatı ile ilgili yargı süreci devam ederken, bugün tırlar ile RES inşaat alanına türbin gövdelerinin ve kanat aksamlarının getirilmesi, Germiyan sakinlerinin ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Davayı takip eden Avukat Şehrazat Mercan, müvekkillerinin kendisini bilgilendirmesi üzerine harekete geçerek, davanın açıldığı İdare Mahkemesi Başkanlığına dilekçeyle başvurdu.

Avukat Mercan'dan İdare Mahkemesi Başkanlığına dilekçe

Davanın 9 Temmuz 2020 tarihinde açılmış olduğu ve bilirkişi itirazları nedeniyle keşiflerde ikinci kez ertelenme olduğunu ayrıca yürütmenin durdurulmasına karar verilmediğini belirten Avukat Şehrazat Mercan, İdare Mahkemesi Başkanlığına sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Yaptıkları itirazlarla zaman kazanan ve müdahil şirkete de bu ortamı sağlayan idarenin de yardımı ile, şirket arazi tesviye, yol açma ve türbin inşaatlarını tamamlamış, bugün itibarıyla da ekte fotoğraflarına yer verdiğimiz gelişmeden de görüleceği üzere, rüzgar türbinlerinin gövde ve kanat aksamları sahaya getirilmiştir. Mahkemenin gecikmesini, keşfin iki kez ertelenmesini ve bu durumu fırsat bilerek tesis inşaatlarını ve montajını tamamlamış olan şirket faaliyeti için, sürekli olarak bizi telefonla arayan, bölgede izleyen müvekkillerimize izah etmek mümkün olamamaktadır."