Geyik Böceği bu kez İzmir'de görüldü

Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen, bilimsel adı "Lucanus Cervus" olan "Geyik Böceği", bu kez İzmir'in Tire ilçesinde görüntülendi.

Sadece Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen ve başta Japonya olmak üzere dünyada bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı Geyik Böceği, Tire'de bir çiftlikte görüntülendi. İlçede yaşayan Can Derman'a ait olan çiftliğe akşam saatlerinde gelen geyik böceği panik oluşturdu. Çiftlik sahibinin yemek yediği esnada masaya konan geyik böceğinin ne olduğunu anlamaya çalışan Derman, onu masadan alarak bir kavanozun içine koydu. Daha sonra böcek ile ilgili araştırma yapan Derman, böceğin geyik böceği olduğu bilgisine ulaştı. Nesli tükenmekte olan böceği koruma altına alan çiftlik sahibi, ertesi gün böceği İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Can Derman, "Akşam saatlerinde ailemle birlikte yemekteydik. Birden üstümüzde drone gibi uçan büyük bir böcek masamıza kondu. Ne olduğunu bilmediğimiz bu böcek bizde bir süre panik oluştursa da sonradan yaptığımız araştırma neticesinde onun nesli tükenmekte olan zararsız Geyik Böceği olduğunu anladık. Hemen böceği koruma altına aldık. Hayvanlara karşı aşırı duyarlıyım. Onun zarar görmesine gönlüm razı olmadı ve bir cam kavanozun içinde muhafaza altına aldım. Böceği de bugün İlçe Tarım yetkililerine teslim ettim" dedi