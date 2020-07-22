GHO Gayrimenkul'den emlak piyasasına hizmet ortaklığı modeli

kuşak temsilcisi Hasan Can Çalgır, sahibi olduğu Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) ile Türkiye'yi bu sektörde yeni bir modelle tanıştırıyor.

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO), köklü geleneği ile geçmiş yılların güçlü birikimini girişimcilik ruhunu geliştirerek büyüme konusunda model geliştirdi. Müşterisi ve paydaşları ile her daim güven, samimiyet ve saygı çerçevesinde ilişkiler kuran GHO, yeni kurumsal kimliği ile inşaat ve gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış getirmek amacıyla yola çıktı. İnşaat sektörünün hizmetlerinde bütünsel bir hizmet anlayışı ile ulusalda yer alan GHO, uluslararası çapta da küresel bir oyuncu olmak istiyor.

"GHO modeli herkese kazandırıyor"

Genel merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan GHO, Denizli, Datça, Didim, Akbük, Karaman, İskenderun, Gaziantep ve İzmit bayilerinin yanı sıra Tekirdağ'da bulunan Trakya Bölge Müdürlüğü ile birlikte toplamda 15 bayisi ile hizmet veriyor. Bu ağı genişleterek Türkiye'nin her noktasında olmak isteyen GHO, yeni çözüm ortaklarıyla da işbirliğine devam ediyor. Açılacak bayi ve yeni paydaşlarını hiçbir taahhüt altına sokmadan, onları destekleyerek ‘Kazancı sizin, başarısı hepimizin' sloganıyla hareket eden GHO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can Çalgır, yeni modeli şöyle açıkladı:

“Çözüm merkezi olarak ulusal çapta bayi ağını kurmak hem satış hem de üretim tarafında yer almak istiyoruz. İnşaat sektörünün her kademesinde olacağız. Bayilerimizle birlikte arsa üretecek, inşaat yapacağız, o inşaatın satışını birlikte yapacağız; satıştan sonraki tüm safhaları takip edeceğiz, bu yapıların ikinci el satışlarını bile gerçekleştireceğiz. Öte yandan bilgi çağı ile birlikte insanların konfor, lüks ve huzur beklentisi artıyor. Bu beklentiyi karşılamak, insanların özledikleri konfor ve lüksü huzur içinde yaşayacakları projeler yapmak, bizim öncelikli hedeflerimizdendir.”

Gayrimenkulde yeni iş modeli

Bakış açılarını gelişen, değişen dünyaya göre değiştirdiklerini anlatan iş adamı Çalgır, “Yeni bir kimlik ve vizyonla yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca kurumsala geçip kurumsal hizmetler üretmek istiyoruz. Üretim tarafında yer alarak, inşaat işlerinde özel butik projeler yapmak istiyoruz. Şirketimiz sağlam temeller üzerinde ilerliyor. Emlak, inşaat ve proje satışı inşaatla üretimi destekleyeceğiz. Gayrimenkuldeki bütün ihtiyaçları karşılamak bizim hedefimiz. Sektörde zincir olmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz model; arsa üretimi, inşaat, satış, pazarlama ve satış sonrasını kapsayan bir sistem. Arsa bulacağız, inşaatı, satışını yapacağız, satış sonrası site yönetimi ve ikinci el piyasasını da düzenleyeceğiz. Türkiye'nin neresinden olursa olsun arsa temini bayi ağı aracılığıyla olacak. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından müşteriler bulacağız” dedi.

"Kazancı sizin, başarısı hepimizin"

Bayilerini her konuda destekleyeceklerini özellikle vurgulayan Çalgır, “GHO bayileri daha çok firmanın kendi ürettiği inşaat ve projelerin satış pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini yapacak. Biz uluslararası zincir gayrimenkul firmaları gibi bayileri kazanç kapısı olarak görmüyoruz. Aksine biz her konuda bayilerimizi destekliyoruz. Başarıyı ve kazancı paylaşmak istiyoruz. Daha çok paylaşarak birlikte büyümek, birlikte kazanma vizyonuyla da büyümeye devam ediyoruz. Ulusal çapta kurduğumuz sistemle inşaat sektörünün ihtiyaçlarına bütünsel bir hizmet vermek istiyoruz” diye konuştu.