Gıda Güvenliği için dev adım: ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projesi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2021 yılında gıda güvenliğine dikkati çekmek amacıyla ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' isimli projeyi hayata geçirecek. Türkiye'nin bulunduğu konum nedeniyle sahip olduğu iklim ve toprak koşulları ile tarımsal üretim açısından zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunun altını çizen birlik başkanı Hayrettin Uçak, tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi sırasında hastalık ve zararlı etmenlerin etki ederek ürünün hem kalitesini hem de verimini olumsuz yönde değiştirdiğini, bunu önlemek için hastalık ve zararlılarla mücadelede üreticilerin entegre mücadele programını uyguladıklarını kaydetti.

Sağlıklı gıda tüketimi ve bunun anahtarı olan "Gıda Güvenliği" son yıllarda dünyada yükselen değerler arasında. Dünyanın gıda deposu olan Türkiye'de gıda üretiminde gıda güvenliğine odaklanmış durumda. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2021 yılında gıda güvenliğine dikkati çekmek amacıyla ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' isimli projeyi hayata geçirecek. Tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi sırasında hastalık ve zararlı etmenlerin etki ederek ürünün hem kalitesini hem de verimini olumsuz yönde değiştirdiğini belirten birlik başkanı Hayrettin Uçak, bunu önlemek için hastalık ve zararlılarla mücadelede üreticilerin entegre mücadele programını uyguladıklarını söyledi. Entegre mücadele içerisinde gerçekleştirilen uygulamalardan birisinin de pestisit kullanımı olduğuna temas eden Uçak, "Ancak pestisit kullanımında bilinmelidir ki doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik uygulamalar yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılacak olan pestisit uygulamalarında hem insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz hem de ihracatımızın gerçekleşmesine engel oluyoruz. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği olarak güvenilir gıdanın sağlanmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projesinin saha çalışmalarına 2021 yılı mart ayında çilek ürünüyle başlayacağız" diye konuştu.

"Gıda güvenliği bilinci her gün artıyor"

"Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri gıda güvenliği konusunda her geçen gün daha da bilinçleniyor" diyen Başkan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projede ihracat miktarının yoğun olduğu çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı ürünlerine yönelik pestisitlerin analiz edilmesi ile ilgilidir. Bu ürünlerin, üretiminin yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerden belirli sayılarda numune toplayarak, akredite olmuş laboratuvarlarda analizi gerçekleştirilecek. Analiz sonrası çıkan sonuçlarda, hangi üründe hangi pestisitlerin ne kadar kullanıldığını görmüş olacağız. Bu sonuçlara göre en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ve Rusya ile 83 milyon vatandaşımızın sağlığı için istenilen MRL (Maksimum Rezidü Limiti) değerlerinin sağlanmasında ne ölçüde başarı sağladığımızı, yasaklı olan pestisitlerin kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilecek ve bu konuda hem üreticilerimize hem de ihracatçılarımıza gerekli bilgilendirmelerde bulunulacak."

‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projesinin ilk kez hayata geçirileceğinin altını çizen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bundan sonraki süreçte pestisitler konusunda veriye sahip olmamız çeşitli platformlarda gerçekleştirecek olduğumuz görüşmelerde ayrıca faydalı olacak" diyerek sözlerini noktaladı.