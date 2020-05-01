Girdikleri evdeki bir kişiyi gasp eden şahıslardan 2'si tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir eve giren 4 kişi, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak parasını, cep telefonunu ve kredi kartını gasp etti. Jandarma tarafından yakalanan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Nisan günü Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre saat 17.00 sıralarında ev sahibi M.İ. (80) isimli şahsın evine kimliği belirsiz 4 kişi girdi. 4 kişi eve girer girmez M.İ.'nin elini ve ayaklarını bağladı. Eve giren şahıslar, M.İ.'nin 7 bin 300 lira parasını, cep telefonunu ve kredi kartlarını alarak kayıplara karıştı.

Jandarmadan eş zamanlı operasyon

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların kimlikleri ve adreslerini belirledi. 4 kişi olduğu tespit edilen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, H.T. isimli bir kadın ve V.K., N.Y. ve C.Ç. isimli erkek şahısları gözaltına aldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y. ve C.Ç. tutuklanarak Menemen Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.